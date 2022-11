Spari e rapina al centro commerciale, clienti terrorizzati: le immagini

Si cerca di tornare alla normalità tra le gallerie del centro commerciale "Le Porte Franche" di Erbusco, in provincia di Brescia, dopo la rapina con sparatoria alla gioielleria Valenza. I commercianti provano a voltare pagina e a non pensare all'incubo vissuto tra le 17.35 le 17.40 di martedì 8 novembre, quando un commando di quattro banditi ha fatto irruzione dalla porta d'ingresso principale dello shopping center franciacortino. L'orologio della caffetteria CentroDivino, come si vede nel video, segna le 18.37 (è fermo all'ora legale): quattro uomini con i volti coperti dai passamontagna e dei grossi sacchi tra le mani sfilano davanti ai tavoli del bar, sotto gli occhi dei clienti che stanno prendendo l'aperitivo.

Qualcuno grida, altri scappano a gambe levate, c'è chi resta immobile - paralizzato dalla paura - e li indica con un dito. Ma c'è anche chi non si accorge di nulla perché ha gli auricolari nelle orecchie e lo sguardo fisso sul monitor di un pc, come ha raccontato il barista a BresciaToday. Al bancone c'è Francesco Razzoli, marito della titolare del locale. "Ho alzato lo sguardo e li ho visti entrare e poi andare a destra, in direzione della gioielleria, con dei grossi sacchi in mano - ricorda il 52enne - e ho capito cosa stava accadendo. Sono fuggito sul retro, ho preso il cellulare e ho chiamato il 112".

"C'è una rapina, c'è una rapina": ha ripetuto l'uomo prima agli operatori del numero unico per le emergenze, poi ai carabinieri di Chiari. È stato lui il primo a dare l'allarme. Il tempo di agganciare, poi ha udito uno sparo, seguito da un grido di terrore. "A quel punto sono uscito e ho visto una ragazza stesa a terra, immobile. Per alcuni istanti ho temuto che le avessero sparato. Poi ho sentito che piangeva dalla paura e ho capito che non era ferita: ho tirato un sospiro di sollievo", racconta l'uomo.

Dopo aver svaligiato le vetrine della gioielleria Valenza e preso in ostaggio una commessa - immobilizzandola a terra, con una pistola puntata - i banditi hanno esploso un colpo di pistola. Uno sparo che è non è partito per caso: un agente della sicurezza del centro commerciale avrebbe infatti cercato di infastidire i rapinatori, lanciando una sedia, e loro avrebbero reagito sparando un colpo di avvertimento. Il proiettile si è conficcato in una delle vetrine di un negozio di abbigliamento. È andata bene: nessuno è rimasto ferito. Poi i banditi sono usciti di scena, sempre a favore di telecamera e smartphone, pochi istanti prima che arrivassero i carabinieri.

Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero diversi filmati girati dalle telecamere di sorveglianza e da alcuni clienti che hanno assistito al colpo: scioccati e impauriti ma sani e salvi, così come la commessa della gioielleria e gli altri commercianti.