Dice "No" ai rapinatori che vogliono rubargli lo scooter e gli sparano: è grave

In fin di vita in un letto di ospedale per essersi opporsi a una rapina. Un uomo di 32 anni è in prognosi riservata a Napoli dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, in via Reggia di Portici.

L'uomo, incensurato, stava facendo rifornimento di carburante al proprio scooter quando due sconosciuti lo avrebbero minacciato con una pistola per farsi consegnare il mezzo. Al "No", avrebbero esploso alcuni colpi ferendolo alle gambe.

Il 32enne è stato portato all'ospedale del mare dove lotta tra la vita e la morte. Indagano i carabinieri della compagnia di Poggioreale.