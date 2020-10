Panico intorno alle 23 in pieno centro, in piazza del Monte a Reggio Emilia. Un ragazzo ha esploso tre o quattro colpi, forse usando una scacciacani, contro un gruppo di altri ragazzi che stava passeggiando in piazza. Cinque i feriti. I giovani sono stati portati in ambulanza all'ospedale Santa Maria Nuova. Il responsabile è invece riuscito a scappare, nascondendosi tra la gente che fuggiva spaventata dal frastuono degli spari. Poi, come ha annunciato la polizia su Twitter, il responsabile è stato arrestato. Si tratta di un italiano residente in città.

Gli spari in piazza del Monte a Reggio Emilia

L'agenzia di stampa Ansa fa sapere che il Questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari ha convocato per le 11.30 nell'ufficio stampa della questura una conferenza stampa per "illustrare la brillante operazione di polizia portata a compimento solo poche ore fa a seguito del grave episodio avvenuto ieri sera nel pieno centro cittadino che ha portato al ferimento di cinque persone colpite con arma da fuoco".

La Polizia, che conduce le indagini, nel corso della notte ha sentito alcuni dei presenti in piazza del monte, luogo della sparatoria, alla ricerca di elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Il giovane avrebbe sparato con una pistola di piccolo calibro, una scacciacani modificata, per poi fuggire tra la folla terrorizzata dagli spari. Secondo gli inquirenti la sparatoria sarebbe avvenuta durante una discussione, degenerata poco dopo in una lite, tra giovani.

+++Arrestato dai poliziotti della #squadramobile di #ReggioEmilia il presunto responsabile del ferimento, con arma da fuoco, di 5 giovani in centro città avvenuto nella tarda serata di ieri. Sequestrata l'arma che risulta rubata.#18ottobre pic.twitter.com/yihQYDTb3H

October 18, 2020

Le indagini su quanto accaduto sono state condotte dalla Squadra mobile di Reggio Emilia. Tra le prime ipotesi sembra che i colpi siano stati esplosi dopo una lite scoppiata tra gruppi di ragazzi.