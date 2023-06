Il concerto e poi l'agguato in strada: ferito un uomo

Si spara in strada a Taranto. Nella notte tra venerdì e sabato sono stati esplosi almeno sei colpi di pistola nel quartiere Tamburi e un uomo di 36 anni è stato ferito. Si trova adesso ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

L'agguato è avvenuto intorno a mezzanotte. La vittima è stata raggiunta da tre proiettili di piccolo calibro ai glutei e alle gambe. Sembra che stesse rincasando dopo avere assistito a un concerto.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno ascoltato alcune persone e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell'agguato.

