Spari in strada a Roma: morto un uomo, ferita la compagna

Spari in strada nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. Un uomo è morto dopo esser stato ferito nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 settembre 2023, da colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto anche la compagna, insieme a lui, centrata a un ginocchio. Sul posto, in via Paolo Ferdinando Quaglia, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo. La donna è stata trasportata al policlinico Tor Vergata. Presenti gli agenti della Squadra Mobile.

Proprio oggi a Tor Bella Monaca c'è stata la visita della viceministra del Lavoro e delle politiche sociali,

Maria Teresa Bellucci, che ha incontrato don Antonio Coluccia, il prete anti-spaccio. "Insieme a don Antonio Coluccia, a Tor Bella Monaca, per dimostrargli la vicinanza del Governo e attestargli la nostra solidarietà a fronte delle minacce e aggressioni ricevute - scrive su Facebook Bellucci -. È fondamentale la presenza delle Istituzioni in quei luoghi che una ristretta minoranza vorrebbe espropriare alla cittadinanza per trasformarli nelle zone franche dello spaccio, della violenza e dell'emarginazione. Il Governo c'è, lo Stato c'è e c'è la parte sana della popolazione, brava gente che ogni giorno lotta con coraggio per il cambiamento. Ci batteremo insieme per ripristinare la legalità, per combattere la povertà educativa e la mancanza di opportunità".

Articolo in aggiornamento

Continua a leggere su Today.it...