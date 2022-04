Anziana spara ai vicini di casa e ne uccide uno: tragica lite per il cane

Quello di oggi sarebbe stato solo l'ultimo, tragico, capitolo di una convivenza difficile tra condomini. Ci sarebbe una lunga contesa per un cane all'origine della tragedia che all'alba ha scosso Treviglio, in provincia di Bergamo. Il piccolo centro si è svegliato col rumore degli spari che hanno ucciso Luigi Casati, 64 anni (non 68 come appreso in un primo momento, ndr), e ferito la moglie Monica, 58 anni. A impugnare una pistola e colpirli ripetutamente è stata una vicina di casa 71enne, Silvana Erzemberger. All'orgine di tutto ci sarebbe il cane di marito e moglie, ritenuto a quanto pare troppo molesto dall'anziana. "E' da anni che va avanti questa storia", le parole urlate da Emanuele Casati davanti al corpo del padre. La 71enne è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. Ora dopo ora si delineano in contorni della vicenda.

Gli spari all'alba

Non sono neppure le 8 quando Luigi Casati, conosciuto da tutti come Gigi, viene ferito a morte. E' in strada, sotto casa in via Brasside, quando i proiettili lo raggiungono al petto. Poi è il turno della moglie. Monica sente gli spari, guarda dalla finestra dlla loro casa al terzo piano e vede il marito per terra. Corre giù per aiutarlo e diventa bersaglio lei stessa. Viene ferita alle gambe. I colpi, almeno cinque, risuonano in tutta la zona. Gli altri inquilini chiamano le forze dell'ordine. Sul posto arrivano 118 e carabinieri. I soccorritori possono solo constatare il decesso dell'uomo. La moglie è grave, ma viva. Viene portata in ospedale con l'elisoccorso.

Le liti con la vicina di 71 anni

I carabinieri avviano le indagini. Gl indizi portano alla vicina 71enne della coppia. Lei abita al piano superiore ed è in casa che la trovano. L'arma utilizzata era detenuta in modo regolare.

Sono le parole degli altri vicini a tratteggiare il quadro di un rapporto teso. Silvana Erzemberger non avrebbe proprio sopportato i vicini, una coppia di pensionati e il loro cane. In più occasioni sarebbero state pronunciate parole pesanti. Casati, secondo quanto riferito da alcuni conoscenti, aveva anche denunciato la vicina per minacce. L'idea di un epilogo tragico era però non era contemplata.

"Gigi" e il suo inseparabile cagnolino

Luigi Casati, "Gigi" per gli amici, lavorava come metalmeccanico e viveva con la moglie Monica e il loro cagnolino. Sui social ci sono molte foto della coppia con il cane. Un vicino racconta di una lite con la vicina proprio nei giorni scorsi, lei lo avrebbe inseguitoì con un bastone ed erano intervenuti i carabinieri. "Ciao grande amico ed ex collega di lavoro. Ho il cuore straziato", scrive un amico su Facebook. Un altro lo ricorda come "un uomo buono" e aggiunge: "Quello che ti è successo è pazzesco, inconcepibile ...

Un dolore troppo grande da sopportare per la tua famiglia e per chi ti aveva conosciuto e ti ha voluto bene! Monica ti sono vicina e so che combatterai x te e soprattutto x Emanuele ... Forza!!!! Ti voglio bene!"