Donna spara ai vicini di casa: un morto e un ferito

I colpi di pistola in rapida successione, un uomo ucciso e una donna ferita gravemente. Tragedia all'alba di oggi, 28 aprile, a Treviglio (Bergamo). Una donna avrebbe sparato contro una coppia di vicini di casa. L'uomo è stato ucciso, la donna che era con lui - si presume la moglie - è in ospedale e le sue condizioni sono gravi. La sparatoria è avvenuta in strada, in via Brasside.

L'allarme è scattato prima delle 8. Secondo una prima ricostruzione, sono stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco. Sul posto il 118, anche con l'elisoccorso, e i carabinieri. La vicina di casa, rintracciata nel suo appartamento, è in stato di fermo. All'origine della feroce aggressione ci sarebbero i difficili rapporti di vicinato.

Articolo in aggiornamento