Insegue la ex e la sperona in auto: lei si lancia in strada

Aveva iniziato a seguirla in auto fin da quando era uscita di casa, per poi tentare di speronarla per bloccarle il tragitto. Il seguito sarebbe stato forse immaginabile. Autore del gesto un 40enne di Bolzano per il quale era già stato emesso un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna e il divieto di dimora in tutto l'Alto Adige. Attimi di terrore per la donna, che durante l'inseguimento si è lanciata in strada per chiedere aiuto e attirare l'attenzione degli agenti che stavano pattugliando la zona.

Il racconto della donna dopo essersi lanciata in strada

Il tutto è avvenuto nel quartiere bolzanino di Don Bosco. In un gesto disperato la donna ha aperto lo sportello dell'auto e si è lanciata lungo la carreggiata. A soccorrerla gli agenti di polizia ai quali, sotto choc e in lacrime, la donna ha raccontato dell'inseguimento, delle denunce e delle misure cautelari che già gravavano sull'ex compagno. L'auto dell'uomo è stata presto raggiunta e il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e violazione di misura cautelare. Nei suoi confronti verrà richiesta la sorveglianza speciale.