Spia e filma colleghe in bagno: arrestato

Ha spiato le colleghe mentre si facevano la doccia e custodiva sul pc i video. Accade all'ospedale di Mondovì, in provincia di Cuneo, dove un dipendente di una ditta esterna all'ospedale ha installato una microcamera per riprendere le colleghe mentre si facevano la doccia. A far partire le indagini, riporta La Stampa, è stata una donna che si è accorta dell'attrezzatura video lasciata distrattamente in vista. La donna ha cercato di capire cosa fosse scoprendo così le immagini che riprendevano lei e altre infermiere mentre si spogliavano e facevano la doccia.

I carabinieri hanno trovato in casa dell'uomo ore di video girati negli spogliatoi e nei bagni dell'ospedale usati dalle infermiere per cambiarsi e rinfrescarsi dopo una giornata di lavoro. Il 50enne non ha negato l'evidenza dei fatti, ha confessato ed è stato accusato di violenza privata.