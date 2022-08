La spia russa infiltrata per 10 anni in Italia

Una donna misteriosa, per circa dieci anni, avrebbe condotto attività di spionaggio nel nostro Paese per conto del governo di Mosca. A rivelarlo è un'inchiesta condotta dal quotidiano La Repubblica con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider: l'indagine ha permesso di ricostruire "la missione segreta condotta per quasi un decennio da una donna misteriosa, con un'identità falsa, protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese". Secondo le testate che oggi pubblicano la notizia si tratterebbe di "Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco. Una trentenne spigliata che parla sei lingue" la quale sarebbe "riuscita a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense: il vertice operativo del potere militare occidentale in Europa".

Di lei si sarebbero perse le tracce nel 2018 quando "è partita all'improvviso da Napoli con un volo per Mosca, senza più riapparire". La traccia principale che collega la donna ai servizi segreti di Mosca, secondo l'inchiesta, "è il passaporto russo usato per entrare in Italia: appartiene alla stessa serie speciale utilizzata dagli 007 del Gru, l'intelligence militare agli ordini del Cremlino". L'inchiesta, tuttavia, si legge su Repubblica, "non è riuscita a ricostruire quali informazioni siano state ottenute dalla spia, né se sia stata capace di seminare virus informatici nei telefoni e nei computer dei suoi amici per spiarli e trafugare dati. Non è stato neppure possibile accertare se esiste un legame tra questa operazione e un'altra clamorosa storia di intelligence: l'arresto di un colonnello francese in servizio nel quartier generale di Napoli, finito in carcere a Parigi nell'estate 2020 con l'accusa di avere venduto dossier top secret proprio al Gru. Maria Adela però era già scomparsa".