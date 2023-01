Il ragazzino spinto sotto un treno per vendetta: le folli immagini

Una spinta decisa, violenta, contro un treno in transito al binario in stazione. Il 14enne fa un volo contro la carrozza e poi cade, incastrandosi tra la banchina e le ruote della carrozza. E ne esce vivo per miracolo

Una violenta e folle aggressione per un messaggino a una ragazza contesa e per una felpa griffata che gli aggressori invidiavano. Un tentato omicidio per cui ora due ragazzini di 15 e 14 anni sono stati fermati dalla polizia con un coetaneo sotto choc, che ha visto la morte in faccia. Attimi di follia che si sono consumati in Brianza, alla stazione di Seregno.

