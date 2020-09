Matrimonio da incubo: sposa investita dalle fiamme durante il flambè di benvenuto

Un matrimonio si è trasformato in un incubo: quello che doveva essere l'ingresso trionfale degli sposi nella sala ricevimenti per poco non è diventato una tragedia. È successo a una coppia di giovani siciliani proveniente da Partinico e Borgetto che avevano scelto di festeggiare le nozze in un sala per ricevimenti a Trabia, sempre in provincia di Palermo.

La sposa infatti è rimasta ustionata dal flambè di benvenuto. È accaduto tutto in un attimo quando i due novelli sposi erano assieme al maitre: qualcosa è andato storto e le fiamme hanno bruciato il vestito della donna, per poi propagarsi fino al volto. Subito è scattato il panico, con gli invitati che hanno cercato di aiutare la donna utilizzando dell'acqua.

È stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 e il ricovero presso il Centro Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo: la donna ha riportato ustioni nella parte superiore del corpo e in viso. In corso le indagini dei carabinieri per ricorstruire l'esatta dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.