Spray al peperoncino in discoteca: due finiscono in ospedale

Spray al peperoncino in discoteca e due ragazzi finiscono in ospedale. È successo a Genova, all'interno di un locale in lungomare Lombardo, traversa di corso Italia. Come riporta GenovaToday, due ragazzi sono stati portati per accertamenti in ospedale dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino dentro i locali della discoteca.

La chiamata al 112 è arrivata quando erano quasi le 3.30 di notte di lunedì 4 settembre 2023. Sul posto sono intervenute due ambulanze, della Croce Verde di Quarto e della Bianca. Diverse le persone coinvolte, ma solo in due hanno deciso di farsi accompagnare in ospedale, gli altri hanno rifiutato. Sul posto anche la polizia di Stato per gli accertamenti del caso. I due giovani portati in ospedale non sono gravi. Indagini in corso per tentare d'identificare gli autori del gesto.

