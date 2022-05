In centinaia per l'"Invasion spring", ma al rave arrivano polizia e carabinieri

"Invasion spring": sono le due parole che hanno richiamato a Piombino giovani da tutta Italia per un rave party. La festa però è finita con l'arrivo delle forze dell'ordine.

Tramite i social i partecipanti si sono dati appuntamento in un'area privata all'interno di una zona boschiva. Arrivati con auto e caravan hanno "occupato" la zona e hanno dato il via al rave con musica a tutto volume. Numerose le chiamate giunte al 112, che ha inviato sul posto polizia e carabinieri. Bloccate anche le via di accesso alla zona, con circa 200 giovani rispediti indietro. Ottanta partecipanti sono invece stati identificati.