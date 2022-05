Attaccato da uno squalo toro: "Sono vivo per miracolo"

La disavventura poteva sfociare in tragedia, ma per fortuna è finita nel migliore dei modi. "Sono vivo per miracolo", racconta Giuseppe Lorusso, un bagnante pugliese che è stato attaccato da uno squalo toro al largo delle acque in provincia di Taranto. Ne dà notizia il Nuovo Quotidiano di Puglia che ha ricostruito la vicenda accaduta martedì 3 maggio. Secondo la ricostruzione dei fatti, Lorusso si trovava in canoa insieme ad un amico di Ginosa al largo della costa di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. I due si trovavano a una settantina di metri dalla riva, quando hanno visto un'ombra appena sotto il pelo dell'acqua.

Si trattava di uno squalo toro: l'animale ha attaccato il kayak di Lorusso. "Era lungo almeno tre metri e molto aggressivo", ha poi raccontato l'uomo ai soccorritori. Il sangue freddo e la prontezza di riflessi di entrambi i bagnanti hanno impedito che la situazione degenerasse: "Lo squalo ha cercato di ribaltare le nostre imbarcazioni, non abbiamo idea di cosa sarebbe potuto accedere se ci fosse riuscito".

Dopo diversi minuti di panico e dopo aver danneggiato la canoa di Lorusso con la dentatura, lo squalo ha ripreso il largo e si è allontanato. La vicenda è stata poi riferita alla capitaneria di porto.