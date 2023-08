Cibo scaduto, sporcizia e abusivismo: viaggio negli stabilimenti balneari da incubo

Vacanze da incubo per migliaia di italiani. Non per i rincari, o meglio non solo, ma perché spesso gli stabilimenti balneari hanno carenze igieniche e strutturali. Nelle ultime settimane i carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazioni) hanno chiuso 20 strutture abusive e con gravi irregolarità.

Dopo 883 controlli compiuti in tutta Italia negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici, ne sono risultati irregolari 257, cioè il 31% di quelli ispezionati. Sono state contestate 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. Sono stati inoltre denunciati all'autorità giudiziaria 11 titolari di attività e disposti 20 provvedimenti di chiusura a causa "di gravi criticità strutturali e igieniche per un valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro".

Otto strutture sono risultate attive anche se non avevano le autorizzazioni. In particolare, il Nas di Reggio Calabria ha accertato che uno stabilimento balneare la sera si trasformava in discoteca all'aperto ma abusivamente. I militari hanno interrotto una serata con circa 500 persone.

Tra le violazioni più diffuse le carenze igieniche di "spogliatoi, servizi igienici e locali di preparazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento e di manutenzione".

Spesso "dimenticate" anche le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro "inclusa la mancanza delle periodiche pulizie, sanificazioni e derattizzazioni".

C'è poi il capitolo cibo. Sono state sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti "risultati scaduti, privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione".

