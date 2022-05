Scopre che il tirocinio non è retribuito e devasta il bar

Quando ha saputo che il suo tirocinio presso un bar di Tirrenia non prevedeva retribuzione, una ragazza si è infuriata e - prima di allontanarsi dal locale - ha danneggiato alcuni oggetti di arredo come i posacenere. È successo nel primo pomeriggio di venerdì nella frazione del comune di Pisa alla fine di una settimana lavorativa.

Gli agenti di polizia - intervenuti sul posto - hanno constatato i danneggiamenti e informato i titolari della possibilità di sporgere querela ai danni della tirocinante per il danneggiamento degli oggetti. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Pisa, non vi sarebbero altri fatti all'origine del gesto: tutto sarebbe nato da una lite sul compenso del tirocinio-stage che la ragazza stava svolgendo.

In Italia lo stage può essere senza retribuzione ma c’è differenza per quanto riguarda un tirocinio formativo nell’ambito di un percorso di studi dello stagista, dove non è previsto nemmeno il rimborso spese, e il tirocinio che fa parte di un percorso che viene svolto al di fuori dell’ambito di studi dello stagista e dove invece è obbligatorio un rimborso spese.

Quella di offrire stage non retribuiti è un'abitudine fin troppo comune in Italia e nell'Unione europea. Per questo il Parlamento europeo aveva chiesto di mettere in campo una strategia per migliorare la situazione, ma lo scorso febbraio è stata respinta una proposta di legge che avrebbe vietato gli stage gratuiti in tutti i 27 stati membri. Tra i contrari anche diversi italiani tra cui i parlamentari della Lega e di Forza Italia, ma anche Sandro Gozi di Italia Viva e Carlo Calenda, mentre i deputati di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si erano astenuti.