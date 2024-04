L'uomo che tappezza la città con le foto hot (e il numero di telefono) della ex

Si è ritrovata con foto intime e tutti i suoi dati personali, numero di telefono e nome sui profili social inclusi, in bella mostra sui muri della città. A vivere un incubo una quarantenne di Cinisello Balsamo (Milano). A diffondere le immagini sarebbe stato il su ex, un uomo di 44 anni del Comasco adesso indagato per stalking e revenge porn. Secondo la stampa locale, ha anche l'obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla ex.

Già a dicembre 2023, la 40enne aveva presentato denuncia per telefonate "mute" e anonime. Avrebbe anche trovato l'auto danneggiata e un biglietto di insulti sessisti sul parabrezza.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le immagini finite sui manifesti sarebbero fotogrammi estrapolati dal video di un rapporto sessuale risalente a quando la vittima e forse girato dall'indagato senza che la vittima lo sapesse quando erano ancora una coppia. Si vede comunque solo la donna.