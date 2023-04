Perseguita i vicini con feci e topi morti: ora è lui a dovere lasciare la casa

Per 14 lunghi anni ha perseguitato la famiglia che abita nella casa al piano inferiore rispetto alla sua con insulti e minacce e adesso - dopo un ammonimento formale non rispettato - è stato raggiunto da un'ordinanza di allontanamento di almeno 500 metri alle persone offese. Misura, notificatagli dai carabinieri, che lo ha costretto a lasciare la sua casa di proprietà e trasferirsi in un altro alloggio individuato dai servizi sociali. Protagonista della vicenda è un 72enne di Baricella, nel Bolognese.

Come si legge su BolognaToday, è stato riconosciuto colpevole di atti persecutori. L'anziano ha preso di mira una famiglia di origine straniera: padre originario dell’Albania, madre della Romania, e il figlio di 8 anni. Prima con offese e insulti razzisti ("Stranieri di m... Tornate in Albania con il gommone!), poi facendo trovare sul marciapiede di casa un barattolo pieno di feci e un topo morto. Poi le minacce, come quando nel 2020 l’indagato puntò contro la famiglia un cacciavite.

Nel 2021 era stato anche ammonito dal questore di Bologna, ma ciò non è bastato a fermarlo.

A febbraio però la vicina, stanca delle persecuzioni, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Adesso, dovendo mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle persone offese e non potendo più comunicare con loro, il 72enne è stato costretto a lasciare il suo appartamento.