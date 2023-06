Perdono il controllo dell'auto e vanno fuoristrada: morti due giovani

Due morti e due feriti: è il bilancio del drammatico incidente stradale che si è verificato ieri notte in provincia d Catania, sulla strada statale 385 chiamata "di Palagonia", in direzione dell'innesto della strada statale 124. L'incidente è avvenuto alle 5.30 del mattino quando l'auto è uscita fuori strada per causa ancora da accertare. Le quattro persone a bordo, quattro giovani di Niscemi, in provincia di Caltanisetta, viaggiavano su una Fiat Punto.

Le persone coinvolte nell'incidente sono quattro giovani di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che viaggiavano su una Fiat Punto. Le due vittima sono una ragazza di 21 anni e uno di trenta; i due feriti, trasportati all'ospedale di Caltagirone, sono il conducente dell'auto, di 23 anni, e un'altra ragazza di 19. L'utilitaria si è schiantata contro il guard rail mentre viaggiava su un tratto rettilineo a velocità sostenuta; l'impatto è stato violentissimo.

Sono in corso rilievi sul luogo dove è avvenuto il sinistro per accertare le cause dell'incidente, mentre l'Ansa ha spiegato che il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso da parte del 118 e delle forze dell'ordine.

