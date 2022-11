Stefania Lala morta in strada col cranio fracassato: cosa sappiamo e i punti oscuri

È di Stefania Lala, 40enne milanese, il corpo privo di vita trovato ieri a Grosseto nel quartiere di Barbanella, vicino alla ferrovia. A scoprire il cadavere è stato un corriere che stava facendo delle consegne. Ha visto la donna per terra e ha dato l'allarme. Il corpo, col cranio fracassato, era vicino all'ingresso della sua casa. La vicenda è tutta da ricostruire e ogni pista è valida: dall'aggressione con un tragico epilogo alla caduta, accidentale o meno, da una finestra o un terrazzo. Le indagini sono condotte dalla polizia. Tutto quello che sappiamo e i punti oscuri.

L'allarme scatta ieri mattina, venerdì 18 novembre. Un corriere vede il corpo per terra con una ferita alla testa e chiama i soccorsi. I medici prestano le prime cure alla donna, ma è tardi. La polizia avvia le indagini. La donna viene identificata: è Stefania Lala. Vive proprio a pochi passi da dove è stata trovata. Lavorava come impiegata in un supermercato, era separata dal marito e aveva due figli di 7 e 10 anni.

Ieri mattina Stefania Lala aveva il giorno libero, ha accompagnato come sempre a scuola i figli. Cosa sia successo nell'intervallo di tempo tra quando ha salutato i ragazzi al ritrovamento del cadavere è un mistero.

La donna indossava una tuta e scarpe da ginnastica, in tasca non aveva le chiavi dell’abitazione, ma solo un disegno fatto da uno dei figli. Il cadavere è stato trovato a circa quattro metri dal muro del palazzo.

Come è morta Stefania Lala?

Un'ipotesi è quella dell'aggressione. Lala potrebbe essere stata colpita per strada e abbandonata in un lago di sangue. Secondo un'altra ipotesi, la donna potrebbe essere caduta dalla terrazza condominiale, di uso comune. In entrambi i casi sarà determinante l'autopsia. Il medico legale potrà chiarire se sul corpo c'erano solo solo i traumi alla testa, compatibili con una caduta da una terrazza o una finestra, o anche lesioni di altro tipo, magari provocati da un'aggressione. In caso si tratti di una caduta si dovrà poi accertare - valutando la posizione del corpo - se si possa ipotizzare che sia stata spinta nel vuoto.