Il mistero di Stefania, morta in casa da più di un mese: l'auto e il cellulare sono spariti

Scomparsa da alcune settimane, l'hanno trovata morta qualche giorno fa sul pavimento del salotto della sua abitazione, in via XI Febbraio a Mapello, in provincia di Bergamo. Si continua a indagare sulla morte di Stefania Rota, 62 anni, trovata senza vita venerdì scorso (21 aprile): era in avanzato stato di decomposizione e a quanto pare deceduta da più di un mese. Il corpo non presentava segni evidenti di violenza. La donna, secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte finora, viveva da sola e conduceva una vita in solitaria.

Stefania Rota morta a Mapello: cosa è successo?

Probabilmente un dramma della solitudine, quindi, su cui però ci sono alcuni aspetti che agli inquirenti non tornano. A cominciare dalla casa: seppur chiusa a chiave, sarebbe stata trovata in disordine, come se fosse entrato qualcuno. E poi la sua automobile (una Ford Fiesta blu) e lo smartphone, di cui non ci sono più tracce. Mercoledì scorso la salma di Stefania Rota è stata sottoposta ad autopsia, per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e sono coordinate dalla pm Letizia Ruggeri: l'intera abitazione di Rota - una villetta a due piani - rimane sotto sequestro, e sul corpo sono già stati disposti ulteriori approfondimenti.

La donna sarebbe morta in casa, da sola, forse per un malore (ma è soltanto un'ipotesi): nessuno si è accorto di nulla per settimane, nemmeno tra i vicini. Solo i cugini di Stefania Rota, preoccupati, hanno dato l'allarme. Quando i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, i vigili del fuoco hanno forzato la porta della sua abitazione e fatto la macabra scoperta. La 62enne era ormai morta da più di un mese. Il decesso risalirebbe infatti a metà marzo.

Stefania Rota lavorava privatamente nell'assistenza di anziani e malati. "Pensavamo fosse andata in Liguria ad accudire un anziano", avrebbero detto alcuni vicini di casa. Così nessuno l'avrebbe cercata, fino alla chiamata al 112 dei cugini, i suoi parenti più vicini, che tuttavia non la sentivano con regolarità. La donna, figlia unica, non era sposata e aveva perso da tempo entrambi i genitori. Ma ci sono alcune cose che in apparenza non tornano: che fine hanno fatto lo smartphone e l'automobile di Stefania Rota? Gli inquirenti sono al lavoro per dare una spiegazione a questi aspetti e fare chiarezza sul caso.