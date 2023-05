Stefania, trovata morta in casa: arrestato il cugino

Svolta importante nell’omicidio di Stefania Rota, la 62enne trovata senza vita nella sua abitazione di Mapello (Bergamo) il 21 aprile scorso. Arrestato il cugino della donna, che dalla scorsa estate e fino al giorno del suo decesso si sentiva quotidianamente con la Rota. I due erano vicini di casa e facevano spesso insieme camminate in montagna.

La donna, figlia unica, non era sposata e aveva perso da tempo entrambi i genitori. Quando i pochi amici si allarmano per la sua scomparsa, il cugino rassicura tutti, dichiarando che Stefania era al mare: stava lavorando come badante per un anziano. "Pensavamo fosse andata in Liguria ad accudire un anziano paziente", avrebbero detto alcuni vicini di casa. La mancanza della sua auto avrebbe dato adito ulteriormente alla veridicità di un'ipotesi come questa.

A portare all’arresto dell’uomo proprio gli 'strani' spostamenti della Ford Fiesta di Stefania Rota. L’auto, dotata di antifurto satellitare, era stata individuata dai carabinieri già nelle ore successive il ritrovamento del cadavere, ma di concerto con l'autorità giudiziaria era stata recuperata soltanto il 4 maggio. Dai tracciati è stato possibile ricostruire che la vettura si era mossa anche dopo la data della morte della donna. Sempre dall'11 febbraio il cellulare di Stefania risultava spento, mentre quello del cugino risultava percorrere lo stesso tragitto del gps dell'auto, quando veniva appositamente spostata.

