Stefano morto a scuola a 13 anni, perché un professore rischia il processo

Svolta nel caso di Stefano Bacigalupo, il ragazzino di 13 anni morto nell'ottobre del 2017 dopo essere precipitato nella tromba delle scale dell'Istituto Santa Maria, a Roma. Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato l'imputazione coatta per un docente.

Per il pm si è trattato di un gesto volontario. Di avviso opposto i genitori del ragazzino, assisti dagli avvocati Stefano Maccioni e Sergio Maglio. Adesso il gip Gaspare Sturzo chiede alla Procura di formulare un nuovo atto d'accusa nei confronti del docente. Per il giudice l'insegnante sarebbe rimasto a chiacchierare con un collega, incorrendo così nella "violazione di un dovere specifico di vigilanza": un comportamento che "ha determinato o comunque ha fatto parte dello sviluppo causale che ha consentito" al ragazzino "di trovarsi senza sorveglianza alcuna nei pressi di un luogo pericoloso come la ringhiera al piano superiore e per goliardia o per spinta o per decisione propria, cadere nel vuoto e perdere la vita". Si ipotizza l'omicidio colposo.

Resta ancora in sospeso la valutazione di responsabilità di tre dirigenti dello stesso istituto. Per loro era intervenuta l'archiviazione ma è stato presentato un reclamo che verrà deciso il 20 giugno.

"Finalmente - dicono i genitori del ragazzino - abbiamo sentito affermare che nessuno vigilava su nostro figlio in un luogo pericoloso come quella scala durante l'orario scolastico e che non è salito da solo, né si può affermare se vi sia stata una rissa, una goliardata o un gesto volontario, ma che è certo che quanto accaduto si sarebbe potuto evitare. Dopo 5 anni di negligenze incomprensibili, un passo verso la verità; ma lo sdegno resta per il tempo perso. Peraltro i responsabili dell'Istituto Santa Maria non ci hanno mostrato alcuna vicinanza".