Esce di casa e scompare: nessuna notizia di Stefano Barilli

Non si hanno più notizie di Stefano Barilli, 23enne piacentino. Il giovane sarebbe uscito dalla propria abitazione in zona Farnesina tra le 22 di domenica 7 febbraio e le prime ore di lunedì 8 febbraio e da quel momento nessuno è stato più in grado di mettersi in contatto con lui.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari del ragazzo, che si sono rivolti alla questura di Piacenza presentando denuncia. A quel punto la Questura ha attivato il protocollo per la ricerca di persone scomparse, scrive IlPiacenza.

Stefano Barilli scomparso da Piacenza

Stefano Barilli si sarebbe allontanato da casa senza portare con sé effetti personali. È alto circa 1 metro e 75 cm, è di corporatura esile e indossa abiti di colore scuro.

Sul caso indaga la sezione anticrimine della polizia. Chiunque avesse notizie o potesse fornire indicazioni è pregato di rivolgersi alla Questura.