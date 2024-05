Stefano Bianchelli e Mario Perniciano: i due esperti sub sono dispersi nel mare della Sardegna

Nessuna traccia di Stefano Bianchelli e Mario Perniciano, i due esperti sub, fanno parte di un diving locale, dispersi in mare da domenica nel sud della Sardegna. Sono ore d'angoscia, si teme il peggio. Le ricerche di Bianchelli, 56 anni, e Perniciano, 55 anni, sono riprese all'alba. Da ieri pomeriggio sono scomparsi nel tratto di mare di Villasimius compreso fra l'Isola dei Cavoli e Serpentara. L'allarme è scattato quando la barca di appoggio non li ha visti rientrare nei tempi previsti.

I due si erano immersi per raggiungere il relitto della San Marco, un piroscafo affondato dopo essere stato bombardato ai tempi della seconda guerra mondiale. Il relitto è a circa 100 metri di profondità. Stefano Bianchelli e Mario Perniciano avrebbero dovuto posizionare una boa di segnalazione, per rendere agevole l’individuazione del punto per le immersioni. Sono scesi, con una cima da agganciare sul fondo del mare. Non sono risaliti.

Immediato ieri, fino al calar della notte e poi oggi, l'intervento della capitaneria con la Vedetta 307, dei vigili del fuoco con due battelli, del nucleo sommozzatori e di un elicottero. Un Rov della marina militare sta esplorando il fondale. Tutte le operazioni di ricerca hanno dato esito negativo.