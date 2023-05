Muore dopo aver mangiato fiori raccolti nel bosco

Una passeggiata nella natura finita in tragedia. La vittima, Stefano Bonacina, 56 anni, morto dopo aver raccolto, cotto e ingerito piante e fiori. La causa di morte è probabilmente un'intossicazione alimentare. L'uomo è stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Merate, in provincia di Lecco, in seguito a un violento malessere subito dopo l'ingestione dei vegetali. Ma a nulla è valsa, purtroppo, la corsa verso l'ospedale. La certezza sulle cause del decesso non c'e' perche', stando a quanto viene riferito, non e' stata disposta l'autopsia da parte delle autorità sanitarie.

L'uomo, grande appassionato di erbe officinali, era uscito di casa in giornata in cerca del tarassaco, una pianta erbacea particolarmente diffusa nei luoghi erbosi e areati e dalle molte virtù salutari. Stimola infatti la diuresi e aumenta la sintesi di bile e il flusso biliare, per purificare il fegato. È probabile però che abbia raccolto, involontariamente, fiori ed erbe non commestibili che ne hanno causato la grave intossicazione.

Commosso il ricordo deglo abitanti di Calzociorte, comune di 13mila anime situato nella Valle San Martino, sul lago di Lecco, che ne hanno ricordato il suo carattere gioviale e il suo impegno nel calcio amatoriale.