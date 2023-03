Stefano Cavalieri scomparso inspiegabilmente nel nulla: tragico epilogo

Fine delle speranze, si sono concluse nel più tragico dei modi le ricerche di Stefano Cavalieri, il giovane di 26 anni scomparso la sera di martedì 7 marzo a Comacchio, nel Ferrarese. Ieri è stato ritrovato morto in un canale della zona, all'interno della sua auto. La sua Bmw grigia era sul fondo di un canale che costeggia via Marina a Comacchio. I vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile lo stavano cercando da giorni. Sul posto sono arrivati anche i parenti del ragazzo.

In base a una prima ricostruzione, Stefano Cavalieri sarebbe finito con l’auto nel canale in seguito a un incidente stradale. La Bmw, a forte velocità, avrebbe scavalcato l'argine saltando oltre un muretto di cemento armato alto ottanta centimetri per poi finire nel canale.

Sono state alcune tracce lasciate dai pneumatici sull'asfalto a indicare ai soccorritori dove cercare, e l'auto era proprio sul fondo di quel canale. Un canale profondo, al punto che il veicolo non affiorava dall'acqua. L'autopsia e l'analisi del telefonino del ragazzo potrebbero fornire elementi utili a ricostruire il dramma.

Stefano Cavalieri era un pescatore di vongole di Comacchio: era stato visto per l'ultima volta era la sera di martedì 7 marzo nei pressi di un bar vicino al centro di Comacchio. La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e lanciato un appello su Facebook. Un ragazzo senza problemi e amato da tutti. "La sua sparizione ha dell’incredibile, non riusciamo a capacitarci", aveva detto il fratello. Poi, il tragico epilogo.

"Un dolore straziante non solo per Stefano, per la sua famiglia - nota a tutta la città - e per chi lo conosceva, bensì per tutti coloro che erano venuti a conoscenza della sua inspiegabile scomparsa qualche giorno fa - ha dichiarato il sindaco Pierluigi Negri - Una vita interrotta in maniera brutale e imprevedibile". A Comacchio il giorno dei funerali si Stefano Cavalieri sarà lutto cittadino.