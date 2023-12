Stefano Dal Corso morto in carcere a Oristano, c'è il via libera all'autopsia

Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte di Stefano Dal Corso, l'uomo di 42 anni trovato morto lo scorso ottobre nell'infermeria del carcere di Oristano. Inizialmente il caso era stato bollato come suicidio, ma poi l'indagine è stata riaperta. La famiglia non ha mai creduto che il 42enne si sia tolto la vita e c'è anche un testimone che parla di omicidio.

L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Oristano, che ha detto sì dopo sette istanze rigettate. Ad annunciare la svolta è stata la sorella del detenuto, Marisa. La donna ha da subito contestato la tesi del suicidio sottolineando le tante anomalie della vicenda. Nei giorni scorsi è spuntato anche un supertestimone: agli inquirenti avrebbe raccontato che Dal Corso è stato picchiato perché aveva assistito a un rapporto sessuale tra guardie carcerarie. Il testimone avrebbe anche un video di quanto accaduto. Il suo racconto è al vaglio degli inquirenti.

Nel corso della trasmissione "Il cavallo e la torre" di Raitre andata in onda ieri, 28 dicembre, è stato anche trasmesso uno stralcio dell'audio della conversazione tra Marisa Dal Corso e il testimone (video sotto dal profilo X de "Il cavallo e la torre").

Guarda #ilcavalloelatorre: https://t.co/twVc6bhy2g pic.twitter.com/XqK3PcGKA2 — Il cavallo e la torre (@CavalloTorre) December 28, 2023

"Non ho mai creduto al suicidio - ha detto Armida Decina, avvocato della famiglia Dal Corso - ma ho sempre detto che l'unico elemento che può contestare i dubbi è solamente l'esame autoptico. Mi ha sorpreso, nella richiesta del pubblico ministero di procedere con l'autopsia, il veder cambiare il provvisorio capo di imputazione: non abbiamo più l'ipotesi di omicidio colposo, ma di omicidio volontario. E cambia lo scenario di ciò che si era paventato fino a oggi. Voglio ringraziare la procura: noi non abbiamo mai accusato nessuno, ma detto sempre che quello accaduto a Oristano non è cosa pacifica".

