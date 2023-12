Stefano Dal Corso trovato morto in carcere, il supertestimone: "Nessun suicidio. Ucciso per avere assistito a un rapporto sessuale"

Non un suicidio, ma un omicidio. Sempre più vicina la svolta nel caso di Stefano Dal Corso, il detenuto 42enne romano trovato morto impiccato in una cella del carcere Massama di Oristano il 12 ottobre del 2022. La famiglia di Dal Corso non ha mai creduto che sia tolto la vita anche perché aveva scontato quasi del tutto la sua pena, la libertà per lui era dietro l'angolo e non avrebbe avuto motivi per farla finita. Adesso dalle rivelazioni di un supertestimone emergono importanti novità. A parlare sarebbe stato un ufficiale esterno della polizia penitenziaria, secondo La Repubblica. Secondo il supertestimone Dal Corso sarebbe stato ucciso dopo aver assistito a un rapporto sessuale tra due operatori del carcere nell'infermeria del penitenziario. L'assassino gli avrebbe "rotto l'osso del collo con una spranga e due colpi di manganello".

La famiglia, come detto, non ha mai creduto al suicidio. Con l'avvocato Armida Decina, hanno sempre sottolineato dubbi e incongruenze. Dal Corso si trovava nel carcere sardo per assistere a un processo che lo riguardava. Si sarebbe impiccato usando come cappio un lenzuolo tagliato con un taglierino. La lama però non è mai stata trovata. Le grate della finestra a cui era appeso il lenzuolo inoltre, sarebbero troppo basse per essere utilizzata per un'impiccagione. La stanza, inoltre è stata trovata in perfetto ordine, con il letto rifatto. Non solo. In un colloquio con la famiglia, pochi giorni prima, Dal Corso aveva detto di volere ricominciare una "nuova vita" con la compagna e la figlia. Il 4 ottobre scorso la Procura ha ufficialmente riaperto le indagini sul caso.

Il testimone avrebbe parlato anche con la sorella della vittima sostenendo di essere in possesso di un video che immortalerebbe l'aggressione e dei vestiti che Dal Corso indossava quel giorno. Secondo la sua versione: "Hanno modificato le relazione, hanno cambiato medico legale, hanno vestito tuo fratello con indumenti messi a disposizione della Caritas e hanno fatto sparire quelli sporchi di sangue con le prove e le impronte".

"La procura accerterà la veridicità o meno di quanto dichiarato. Ma tutto ciò spero possa porre un dubbio che porti a effettuare l’autopsia", dice l'avvocato Decina.

