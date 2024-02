Stefano Dal Corso "ucciso in carcere": ma le telecamere di sorveglianza non funzionano (dal 2017)

Ci sarà una nuova perizia medico legale sulla salma di Stefano Dal Corso, il detenuto romano di 42 anni deceduto in una cella del carcere Massama di Oristano il 12 ottobre 2022. La notizia arriva dai deputati del Pd Debora Serracchiani e Silvio Lai, che riferiscono quanto contenuto nella risposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio all'interrogazione presentata dal gruppo del Pd, prima firmataria la stessa Serracchiani.

Al suicidio la famiglia non ha mai creduto

Il caso era stato archiviato come suicidio dal tribunale di Oristano senza che venisse effettuata l'autopsia. La sorella di Dal Corso aveva chiesto la riapertura del caso, sulla base anche di una testimonianza anonima di una persona che aveva detto di essere in possesso di filmati che proverebbero l'uccisione di Stefano Dal Corso, un presunto pestaggio per mano di agenti della polizia penitenziaria. Fatele sarebbe stato un colpo alla nuca con un manganello. Poi sarebbe stato inscenato un suicidio. Per il supertestimone, Stefano sarebbe stato ucciso "per avere assistito a un rapporto sessuale" tra due operatori del carcere nell'infermeria del penitenziario. Ipotesi tutta da verificare. Ma sono tante le ombre ancora da chiarire. La famiglia Dal Corso non ha mai smesso di chiedere la verità sulla tragica fine del loro caro. Al suicidio non hanno mai creduto, nemmeno per un istante.

Dal Corso si trovava nel carcere sardo per assistere a un processo che lo riguardava. Si sarebbe impiccato usando come cappio un lenzuolo tagliato con un taglierino. La lama però non è mai stata trovata. Le grate della finestra a cui era appeso il lenzuolo inoltre, sarebbero troppo basse per essere utilizzata per un'impiccagione. La stanza, inoltre è stata trovata in perfetto ordine, con il letto rifatto. Non solo. In un colloquio con la famiglia, pochi giorni prima, Dal Corso aveva detto di volere ricominciare una "nuova vita" con la compagna e la figlia.

Cosa è successo nel carcere di Massama (Oristano)?

Attualmente l'inchiesta è aperta con l'ipotesi di omicidio volontario contro ignoti. "Abbiamo chiesto al ministro - afferma Serracchiani - di adottare iniziative immediate per verificare quanto accaduto nel carcere di Oristano. Se dovessero emergere responsabilità di terzi il fatto rappresenterebbe un vulnus di incredibile gravità al sistema di gestione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato. La notizia dell'incarico a un collegio peritale composto da cinque esperti del settore è sicuramente molto positiva. Speriamo che a questo punto si arrivi a una verità definitiva sulla morte di Stefano Dal Corso. Ma ci sono altri elementi che devono essere approfonditi e che riguardano i sistemi di sicurezza del carcere di Oristano".

"Dalla risposta del ministro - dichiara Lai - emerge che dal 2017 non viene effettuata la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza. E sempre nel 2017 risultavano funzionanti solo 45 telecamere su 295. Nessuna telecamera funzionante è presente nelle celle, e anche quella dalla quale si intravede la cella nella quale è avvenuto il decesso di Dal Corso risulterebbe malfunzionante".