L'auto si schianta contro il guardrail e si ribalta: morto 22enne, grave la compagna incinta

Ancora un terribile incidente stradale, ancora una giovane famiglia distrutta. L'ennesima tragedia stradale avvenuta nella mattina di oggi, giovedì 19 ottobre, sulla statale Maglie-Lecce, all’altezza del tratto che va da San Donato di Lecce a Cavallino. A perdere la vita un giovane di 22 anni, Stefano Maggio, barista originario di Cutrofiano: l'auto su cui viaggiava insieme alla compagna, una sua coetanea incinta al nono mese di gravidanza, si è schiantata contro il guardail, finendo per ribaltarsi proprio lungo il margine della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione riportata da LeccePrima, i due procedevano all’altezza dell’uscita di Galugnano, frazione di San Donato di Lecce, e Cavallino sul lungo curvone in direzione Lecce, non molto distante dal centro commerciale che sorge in zona, quando hanno perso il controllo dell’auto, ribaltandosi sulla carreggiata dopo un violento impatto contro il guardrail. I due, secondo quanto si apprende, erano diretti proprio in ospedale per alcuni controlli a cui si doveva sottoporre la ragazza, che aveva accusato alcuni dolori nelle ore precedenti al drammatico evento.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, allertati dagli automobilisti che avevano assistito all'incidente, insieme ai mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale e quelli del 118: per il ragazzo, che si trovava alla guida, non c’è stato da fare e si è subito dovuto constatare l’avvenuto decesso; mentre la compagna incinta, anche lei 22enne, invece, è stata condotta a bordo di un’ambulanza all'ospedale Fazzi di Lecce in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi. Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto, procede il personale della polizia stradale. Sul luogo anche i carabinieri, che hanno provveduto a gestire il traffico veicolare nel corso delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

