Stefano Malchiodi morto a 32 anni: aveva vinto un David Di Donatello

Il regista Stefano Malchiodi, di Martinengo, in provincia di Bergamo, è morto in un ospedale di Roma. Aveva 32 anni. Nel 2021 aveva conquistato il David di Donatello, l'Oscar italiano del cinema, con un cortometraggio di 15 minuti dal titolo "Anne". Malchiodi aveva frequentato il liceo scientifico a Romano di Lombardia per poi diplomarsi nel corso di produzione cinematografica alla Civica scuola di cinema di Milano, nel 2014, con una tesi sul cinema indipendente. Nel 2015 si era trasferito nella capitale, dove viveva, per perfezionarsi al Centro sperimentale di cinematografia.

Le cause della morte di Stefano Malchiodi

Non sono ancora chiare le cause della morte del regista, ma la stampa locale parla di una probabile embolia. La madre di Malchiodi era scomparsa qualche anno fa. Il padre, Gian Carlo, e il fratello Giorgio sono partiti per raggiungere Roma e riportare Stefano a Martinengo, dove nei prossimi giorni si terranno i funerali. La squadra di basket del paese gli ha dedicato un post su Facebook, in cui viene ricordato così.

Insieme al romano Domenico Croce, Malchiodi si era aggiudicato la prestigiosa statuetta del David Di Donatello per la categoria "Miglior cortometraggio" con il suo primo lavoro alla regia, "Anne". La pellicola era stata prodotta dalla società romana 10D Film e dalla Anemone Film di Napoli con la tecnica della rotoscopia: ridisegnare le figure degli attori rendendole animate grazie a un effetto pittorico su ogni frame.