Scoppia in corsa gomma del Lince: sbalzato fuori e schiacciato dal blindato dell'Esercito, muore Stefano Pistis

Strada statale 131, la principale arteria della Sardegna, che taglia l'isola da Nord a Sud. Un tragico schianto spezza la quiete del primo lunedì di giugno. All'altezza di Tramatza (Oristano) un Lince sul quale procedevano due soldati di stanza a Teulada, diretti a Olbia, è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti.

Tutto sarebbe stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Il mezzo blindato ha perso aderenza sull'asfalto e si è ribaltato su un fianco. Stefano Pistis, 45 anni, di Sant'Anna Arresi nel Sulcis Iglesiente, è stato sbalzato ed è rimasto schiacciato all'esterno dell'abitacolo, ed è morto: era graduato aiutante del Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari.

"A nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale esprimo con immenso dolore, il più profondo cordoglio ai familiari del graduato aiutante Stefano Pistis, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari di Stefano". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato il tragico schianto avvenuto lunedì pomeriggio. Un commilitone di Pistis è rimasto gravemente ferito.

La "sua" Brigata Sassari lo ricorda con una nota commossa: Stefano Pistis "era molto conosciuto e stimato dai propri colleghi per la sua grande professionalità maturata in patria e nelle missioni di pace all'estero [...] Ha dedicato la propria vita al servizio, inizialmente come paracadutista della Brigata "Folgore" e poi nei ranghi del 3° reggimento bersaglieri". Il 45enne era "generoso, gioviale, altruista, collaboratore instancabile, preciso e affidabile: così lo ricordano i militari della grande famiglia 'sassarina' presso i quali lascia un vuoto incolmabile".