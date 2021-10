Trieste, si è dimesso il leader dei portuali

Nuovo colpo di scena nella protesta anti Green pass di Trieste, dopo il dietrofront di ieri sera sul termine della protesta, il leader dei portuali Stefano Puzzer ha rassegnato le dimissioni dal Clpt.

Il leader della protesta anti Green Pass che da giorni va avanti davanti al varco 4 del porto di Trieste ha affidato ai social le motivazioni di questa scelta: "Ho rassegnato le dimissioni dal Clpt Trieste poiché è giusto che io mi assuma le mie responsabilità. Una di queste è quella di continuare il presidio fino al 20. La decisione è soltanto mia, non è stata forzata da nessuno anzi non volevano accettarle ma io l'ho preteso".

Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi 17 ottobre. Ieri sera, dopo aver diffuso un comunicato stampa nel quale si indicava un ritorno al lavoro (per chi in possesso di certificazione verde ndr) anche a causa della volontà di portare le istanze della protesta a Roma il prossimo 30 ottobre, ecco il dietrofront con le spiegazioni. "Il comunicato è stato stracapito, si va avanti fino al 20". Oggi, infine, le dimissioni.