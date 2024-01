Uccide la madre a coltellate e si impicca

Non ci sarebbero più dubbi. È omicidio-suicidio. Madre e figlio sono stati trovati morti a Saronno, città di 40mila abitanti in provincia di Varese, nella giornata di lunedì 8 gennaio. I corpi senza vita sono stati rinvenuti, dopo l'allarme lanciato da una vicina di casa, nel quartiere Matteotti, zona "bene" della città, in via Fratelli Cervi, in un appartamento al quarto piano di una palazzina. La vicina è entrata nell'appartamento di madre e figlio e aveva fatto la tragica scoperta. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine.

Saronno, Teresa Sartori uccisa dal figlio

L'anziana donna si chiamava Teresa Sartori, aveva 81 anni: è stata uccisa in casa, pare a coltellate, dal figlio convivente 54enne, Stefano Rotondi. Le condizioni di salute della donna erano precarie, non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida del figlio, che si è poi tolto la vita impiccandosi.

La donna era malata da tempo ma nessuno al di fuori della strettissima cerchia familiare era al corrente della grave malattia. "Davvero una tragedia impensabile, erano una famiglia così tranquilla. Mai un urlo, mai una discussione - dicono i vicini sconcertati - Se non avessi visto i carabinieri qui per l'intera mattina non ci avremmo mai creduto. Nessuno sapeva che Teresa fosse malata".

Chi era Stefano Rotondi

I giornali locali oggi parlano di "esasperazione" di Rotondi, senza però entrare nei dettagli. Per lui era una situazione pesantissima da gestire. Il cadavere della donna e del figlio erano nella medesima camera da letto. I carabinieri di Varese hanno eseguito tutti gli accertamenti. La procura ha disposto l'autopsia sulle due salme per accertare le cause del decesso e risalire al momento esatto in cui si è consumata la tragedia.

Stefano Rotondi, incensurato, lavorava come operaio specializzato in una piccola azienda a Caronno Pertusella. Passava il tempo libero in centro a Saronno. Una persona metodica, "che usciva in moto sempre alla stessa ora e negli stessi giorni", secondo le testimonianze di chi li conosceva. La sorella e figlia delle vittime vive altrove, in Veneto. Quel che racconterà agli inquirenti nei prossimi giorni forse potrà fornire elementi utili a chiarire i contorni di una tragedia, definita da tutti imprevedibile, che scuote il comune più densamente popolato della provincia di Varese.