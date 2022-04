Le condizioni di Stefano Tacconi "serie, ma stazionarie": il bollettino medico

"Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una più precisa idea sugli esiti solo nei prossimi giorni". Così, in una nota, Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria dove l'ex portiere è ricoverato.

"Stefano Tacconi - prosegue il sanitario - è arrivato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri a seguito di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le condizioni sono apparse subito importanti e serie, abbiamo immediatamente svolto le indagini necessarie e svolto durante la notte un trattamento per evitare una seconda emorragia".

Tacconi, 64 anni, si è sentito male ieri mattina ad Asti dove la sera prima aveva partecipato a una cena di beneficenza promossa nell'ambito della rassegna "La giornata delle figurine" per raccogliere fondi a favore della Croce rossa italiana. L'ex calciatore di Juventus e Nazionale, dopo i primi soccorsi, era stato portato all'ospedale di Alessandria e ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Accanto a lui la moglie Laura Speranza e i quattro figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria.

"Riprenditi papi, sei un leone! Vincerai anche questa battaglia" ha scritto per primo Andrea, che ha anche ringraziato tutte le persone che in questo momento li stanno inondando di affetto. Virginia invece ha condiviso tra le storie Instagram una toccante foto di un abbraccio con il papà e ha scritto: "Torna da me".

Qualche mese fa, lo stesso Tacconi aveva raccontato in una trasmissione televisiva dei suoi problemi di salute, che lo avevano costretto quasi alla sedia rotella. Aveva anche confessato i suoi progetti del futuro, spiegando di avere in programma di trasferirsi in Cina per allenare. Tacconi resta molto popolare tra i fifosi della Juventus dopo i 10 anni vissuti con la maglia bianconera: dal 1983, arrivato a Torino come successore di Dino Zoff, fino al '92, quando è stato spodestato dall'emergente Angelo Peruzzi dopo la difficile stagione con il tecnico Gigi Maifredi. Con la Vecchia Signora ha vinto due scudetti e una Coppa Italia e, soprattutto, tutte le competizioni internazionali: Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni (nella tragica serata dell'Heysel), Supercoppa Uefa, Intercontinentale - in quella che reputa la sua miglior partita - Coppa Uefa. Meno felice l'esperienza in azzurro: con la Nazionale maggiore solo 7 presenze, tutte in amichevoli. E' stato il secondo portiere agli Europei del 1988 e ai Mondiali del 1990 e titolare dell'Olimpica ai giochi di Seul 1988. Il suo addio al calcio nel '94 dopo due stagioni e mezza nel Genoa.