Stella Mutti morta a 19 anni tornando dal concerto: indagato anche il fidanzato

Stella Mutti aveva 19 anni. Sono passati 15 giorni dal tragico schianto che, in pochi istanti, ha spezzato la vita della ragazza di Nuvolera, in provincia di Brescia. Ora gli inquirenti cercano di fare maggiore chiarezza sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto, e richiedere nuovi accertamenti. La 19enne stava rincasando dopo aver assistito al concerto del rapper Ernia alla festa di Radio Onda D’urto, in sella alla Yamaha guidata dal fidanzato. Verso l’una e trenta, la moto si era scontrata contro una Jeep all’incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti, a Rezzato. L’impatto non era avvenuto a forte velocità, ma per Stella Mutti era stato fatale: sbalzata dalla moto, per lei non c’era stato più nulla da fare. Il fidanzato aveva riportato invece solo lievi ferite.

Le ultime notizie sul fronte delle indagini riguardano l’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale del fidanzato 21enne della ragazza. Il primo nome a finire nel fascicolo era stato quello del 27enne di Mazzano che guidava il fuoristrada contro cui si era schiantata la moto sulla quale viaggiava la 19enne: era infatti risultato positivo all’alcoltest, il tasso etilico era tre volte oltre il limite di legge (1,38 g/l). Il 21enne che guidava la moto, stando alle prime ricostruzioni della stradale, potrebbe aver effettuato un sorpasso in un tratto dove non avrebbe potuto farlo, scrive BresciaToday. Per questa violazione, per ora solo presunta, è finito nel registro degli indagati.

Per accertare come sono andate davvero le cose è stata disposta una consulenza cinematica che dovrà chiarire - in particolare - due punti: se la moto fosse in fase di sorpasso e se il fuoristrada stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra, vietata a quell’incrocio.