Strage di Bologna, il processo ai mandati: ergastolo a Bellini

Dopo 76 udienze e 41 anni, la Strage alla stazione di Bologna conosce un nuovo risvolto. La Corte d'Assise di Bologna ha condannato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia nazionale, per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria del capoluogo emiliano, dove sono morte 85 persone.

La sentenza è stata letta in aula poco fa dal presidente della Corte, Francesco Caruso. Le motivazioni saranno depositate nel giro di 90 giorni, prorogabili fino a 180. Sono state quindi accolte la maggior parte delle richieste della Procura generale bolognese, che aveva chiesto per l'imputato la condanna all'ergastolo con tre anni di isolamento diurno. Per quanto riguarda gli altri imputati, l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel è stato condannato a sei anni per depistaggio, come chiesto dai pg.

Domenico Catracchia, l'ex amministratore di condomini in via Gradoli, a Roma, accusato di false informazioni al pm al fine di sviare le indagini, è stato invece condannato a quattro anni di reclusione. La pena decisa dalla Corte è di quattro anni, superiore ai tre anni e sei mesi chiesti dalla Procura generale.

Accolta positivamente la lettura della sentenza. I familiari delle vittime hanno reagito con gioia composta nell'aula della Corte di assise. In tribunale presenti anche il sindaco Matteo Lepore e la vicepresidente della Regione Elly Schlein, costituiti come parte civile della Strage. Unica concessione all'emozione un abbraccio e poche parole: "Giustizia è fatta - il commento rilasciato da un familiare di una vittima all'Adnkronos- dobbiamo dire grazie alla Procura generale e ai nostri avvocati".

Chi è Paolo Bellini

Ex esponente di Avanguardia Nazionale, Bellini, 68anni, è per l'accusa il quinto esecutore della Strage del 2 agosto 1980. E' ritenuto responsabile dell'attentato in concorso con i Nar condannati in definitiva, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini e, in primo grado, Gilberto Cavallini. Bellini è stato imputato dopo che la Procura generale ha avocato l'inchiesta sui mandanti. L'ex esponente di Avanguardia Nazionale ha accusato dell'attentato il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi. Tutti gli accusati sono morti e, quindi non processabili.