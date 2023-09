Strage di Brandizzo: cosa cambia per le indagini dopo il video di Kevin Laganà

Un caso, una tragica eccezione o la spia di una sistematica violazione di ogni regola, anche la più basilare, per la sicurezza sul lavoro? Ci sono precise responsabilità per l'incidente di Brandizzo (Torino), costato la vita a cinque operai della Sigifer di Borgo Vercelli, investiti e uccisi nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto da un treno mentre stavano eseguendo alcuni lavori di manutenzione sui binari? Gli inquirenti lavorano per rispondere a queste domande e il video girato la notte della tragedia dal 22enne Kevin Laganà (una delle vittime) proprio mentre gli operai stanno iniziando i lavori potrebbe essere la chiave di volta delle indagini. Cosa sappiamo e cosa può cambiare col video girato prima della tragedia.

Nell'incidente di Brandizzo sono morti Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala ma residente a Vercelli e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Erano tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, alla quale erano subappaltati i lavori di manutenzione. Sono stati travolti da un treno in transito: i lavori erano stati iniziati senza il nulla osta proprio perché il traffico ferroviario non era interrotto.

Ci sono al momento due indagati. Il primo è Antonio Massa, 46 anni, di Grugliasco (Torino) addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime della società Sigifer di Borgovercelli. Secondo l'ipotesi della procura avrebbe dovuto impedire agli operai di iniziare il cantiere in attesa del passaggio del treno che li ha travolti. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer e collega delle cinque vittime. Salvo per miracolo, perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario.

Nel video girato prima della strage la possibile chiave delle indagini

Il Tg1 ha mandato in onda un video girato la notte della tragedia dal 22enne Kevin Laganà proprio mentre gli operai stanno iniziando i lavori di manutenzione sui binari. Si sente qualcuno pronunciare la frase "Se vi dico 'treno' andate da quella parte".

La voce, per quanto non vi siano certezze in merito, potrebbe essere quella di Massa. Poco prima di interrompere il video lo stesso Laganà dice: "Non abbiamo neanche l'interruzione ancora". Eppure le immagini mostrano gli operai già al lavoro sulla linea. A riconoscere la voce sarebbe stato Antonino, il fratello maggiore di Kevin Laganà. Anche lui lavora per la Sigifer ed è stato convocato dalla procura di Ivrea per capire se aprire un cantiere prima di aver bloccato la circolazione dei treni sia una eccezione o una consuetudine: "Dirò la verità, come ho sempre fatto".

Il sospetto degli inquirenti è che iniziare i lavori senza ottenere il nulla osta per l'interruzione della linea fosse quasi una prassi. Un'ipotesi che il filmato in questione sembra confermare. Il video è ora al vaglio della procura di Ivrea. Il video potrebbe portare a un cambio nell'impostazione stessa dell'inchiesta. Potrebbe dimostrare il "dolo" cioè fare qualcosa assumendoti il rischio che a seguito della tua decisione possa accadere un evento da codice penale. Il permesso di lavorare in sicurezza sarebbe arrivato soltanto dopo mezzanotte, Massa invece si sarebbe assunto il rischio di mandare la squadra fra le rotaie contando sulla sua capacità di fare da vedetta. Gibin come caposquadra avrebbe dovuto rifiutarsi.

Gli avvocati Enrico Calabrese e Marco Bona, legali delle famiglie Laganà e Lombardo, hanno diffuso uina nota stampa sottolineando che il video è stato depositato presso la procura di Ivrea "perché ritenuto un contributo importante per l'accertamento di eventuali responsabilità". La nota poi continua precisando che il video è stato divulgato "a loro totale insaputa nonché all'insaputa della famiglia Laganà".

"Quanto al merito - prosegue la nota - si continua a ritenere il video assai utile alla ricostruzione della vicenda, posto che dalle immagini sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale con direttive impartite ai lavoratori assai pericolose per la sicurezza degli stessi. Il che fa sorgere dei dubbi anche sull'adeguatezza tecnica dei sistemi di comunicazione e di sicurezza. Sul punto e sulle relative indagini si ribadisce la totale fiducia nell'operato della procura di Ivrea".

Salvini: "Chi ha sbagliato pagherà"

"Al di fuori di ogni regola. È chiaro ed evidente che non puoi lavorare su binario se la circolazione non è interrotta, con certificato bollato", dice oggi 6 settembre il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. "Quello che posso garantire è che chi ha sbagliato pagherà - aggiunge -. Chiederò all'azienda competente di prendere provvedimenti. Non si lavora sui binari se ci sono treni in movimento, non c'è nessuna consuetudine di andare a morire sui binari, ci sono protocolli ferrei. Chiederò che chi ha sbagliato paghi perché il licenziamento non può esserci solo nel privato. La morte di queste cinque persone non può restare impunita". La sicurezza, rimarca, "deve essere la priorità".

Rfi e Sigifer, subappalto sotto la lente

"Il sistema di regole di cui ci siamo dotati, riconosciuto dall'Autorità competenti, è un sistema di regole che non ammette deroghe, questo è il valore fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria", ribadisce intanto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, davanti alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera. Il numero uno di Rfi ripete più volte che l'avvio delle lavorazioni "è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta all'interruzione della circolazione dei treni", per cui i lavori con l'occupazione dei binari sono "sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo orario prestabilito".

E circa i lavori appaltati a Sigifer, "si trattava di un subappalto, conformemente alla normativa vigente, e autorizzato da Rfi previa positiva verifica dei requisiti generali, tecnici e organizzativi", spiega l'amministratore delegato, precisando che "l'impresa è iscritta nel nostro sistema di qualificazione, quindi il sistema di regole si estende sia all'appaltatore che al subappaltatore". Sulla dinamica dell'accaduto e le cause dell'incidente, Strisciuglio non entra nel merito, perché "sono oggetto di indagine da parte della magistratura competente" alla quale la società "ha fornito e garantirà completa collaborazione e disponibilità". Al tempo stesso Rfi ha istituito "una commissione di indagine, presieduta da autorevoli esponenti del mondo accademico, i cui esiti saranno messi prontamente a disposizione delle autorità competenti".

