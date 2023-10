Strage del bus a Mestre: ci sono tre indagati

Tre persone sono indagate nell'inchiesta sulla strage del bus di turisti precipitato la scorsa settimana a Mestre, costata la vita a 21 persone. Si tratta dell'ad della società proprietaria del mezzo e di due funzionari del Comune di Venezia. Non è ancora chiaro quali siano i reati ipotizzati ma all'indomani della strage la procura aveva aperto un'inchiesta per omicidio plurimo stradale.

Le indagini proseguono e le ipotesi sulla strage restano ancora tutte sul tavolo. Le più credibili sono un malore, un colpo di sonno dell'autista, oppure un guasto del mezzo, in circolazione da neppure un anno. Qualche risposta arriverà probabilmente dall'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, il 40enne originario di Conegliano che era alla guida del bus. Per conoscere l'esito degli accertamenti sulla salma ci vorrà ancora qualche giorno. La magistratura dovrà fare chiarezza anche sullo stato del guard rail che non ha retto all'urto con il pullman.

Lo stesso amministratore delegato della società di trasporti aveva detto dopo la strage che dalle immagini registrate da una telecamera posta sopra il cavalcavia "si vede l'autobus che a una velocità minima si appoggia su un guard rail che purtroppo non è un guard rail ma una ringhiera". Le telecamere presenti e le due 'scatole nere' sul mezzo potrebbero aiutare a ricostruire cosa è accaduto.

