I 7 cercatori di funghi morti in Valtellina nel giro di pochi mesi

Un uomo di 67 anni ha perso la vita questo pomeriggio mentre si trovava in una zona impervia alla ricerca di funghi in Valtellina. L'uomo è caduto in un dirupo, morendo sul colpo. Si tratta della settima vittima tra i cercatori di funghi della zona nel giro di pochi mesi.

La tragedia è avvenuta attorno alle 14 nei boschi delle Alpi Retiche, nel territorio comunale di Buglio in Monte, in provincia di Sondrio. Per recuperare il corpo, sono intervenute le squadre del soccorso alpino, della guardia di finanza, e dei vigili del fuoco. Dall'inizio della stagione, sono sette le vittime tra i cercatori di funghi nella zona. Si tratta di uomini over 50 e la dinamica è quasi sempre la stessa: morti cadendo da punti impervi delle montagne.

