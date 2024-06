La strage di Corinaldo: tutti assolti dall'accusa di omicidio e disastro

Tutti assolti dai reati più gravi, compresa l'accusa di omicidio colposo plurimo. Condannati solo per il reato di falso. Questo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Ancona Francesca Pizii per gli imputati nel processo bis per la strage della discoteca "Lanterna Azzurra" di Corinaldo, nella quale la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono sei persone. Il procedimento era relativo alle presunte carenze nella sicurezza del locale e alle procedure per le autorizzazioni.

Quella notte nel locale, che era pieno di giovani che attendevano avesse inizio l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, fu spruzzato dello spray al peperoncino e si scatenò il panico. Nella fuga e nella calca lungo una rampa, all'esterno di un'uscita, crollarono le balaustre e sei persone morirono travolte. A perdere la vita cinque giovanissimi: Emma Fabini, Asia Nasoni, Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali ed Eleonora Girolimini, che aveva accompagnato una dei suoi quattro figli al concerto. Per la pubblica accusa non c'erano le condizioni per far restare la "Lanterna Azzurra" aperta.

Alla sbarra per il filone relativo alla sicurezza nella discoteca sono finite nove persone: sei membri della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (tra loro Matteo Principi, ex sindaco di Corinaldo), due tecnici e un socio della Magic Srl che aveva in gestione la "Lanterna azzurra".

Strage di Corinaldo, il processo bis: la sentenza

Assolti perché fatto non sussiste con formula piena da omicidio colposo plurimo e disastro colposo tutto gli imputati. Le uniche condanne sono arrivate per l'accusa di falso: un anno e due mesi per il vigile del fuoco Rodolfo Milani, un anno per gli altri cinque membri della commissione (tra cui l'ex sindaco Matteo Principi), quattro mesi per Francesco Tarsi, tecnico incaricato, ai fini dell'autorizzazione, dalla Magic Srl, società che gestiva il locale. Assolti da ogni accusa Quinto Cecchini, uno dei soci della Magic (gli altri sono stati condannati in un altro processo, con rito abbreviato) e Maurizio Magnani, tecnico incaricato dai proprietari dell'immobile. Pene sospese. Rigettate le richieste risarcimento danni.

Il falso è relativo al verbale del sopralluogo che la commissione svolse alla Lanterna Azzurra quattordici mesi prima della tragedia. Secondo la sentenza le irregolarità ci furono, ma non c'è un nesso causa-effetto con quanto successo la sera della tragedia.

La rabbia dei parenti delle vittime: "Uccisi un'altra volta"

Nel filone principale del processo, è stata condannata la banda del peperoncino che ha spruzzato lo spray urticante per compiere furti di collanine (sei già condannati in via definita in Cassazione con pene tra i 10 e i 12 anni e il settimo ha una condanna di primo grado decisa lo scorso anno pari a 10 anni e 5 mesi).

La lettura della sentenza di oggi è stata accolta con rabbia dai parenti delle vittime: "Uccisi un'altra volta". Una sentenza definita vergognosa da Fazio Fabini, papà di Emma, una delle giovanissime vittime della tragedia: "Se questo è il processo che lo Stato riesce a fare io non riconosco questo Stato: è vergognoso per i nostri figli. Oggi dopo quasi sei anni il risultato è che gli imputati sono stati ritenuti non colpevoli per la maggior parte dei reati più complessi. Tutto ciò che è successo è solo per una piccola inesattezza perché, per il resto, ognuno ha compiuto il proprio dovere: allora io vi dico che non voglio più sentire un politico, un rappresentante dello Stato a cui io appartengo, che abbia il coraggio di dire che questa sarà l'ultima volta. Nessun altro funzionario dello Stato e amministratore nel futuro farà il dovere che dovrebbe fare una persona a cui affidiamo la vita dei nostri figli".

Deluso anche Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, la mamma che perse la vita nella calca: "Giustizia non è stata fatta. È brutto dirlo ma certe persone restano scomode da condannare, forse anche questo potrebbe aver inciso. È un contentino, per una cosa del genere non servivano due anni. Io sono rimasto da solo con quattro figli, mi hanno cambiato la vita, loro se la cavano così. Alla fine le persone più deboli ci rimettono sempre".