La verità dietro la strage della stazione di Bologna

Dopo poco più di tre ore di camera di consiglio si è concluso il processo davanti alla Corte d’Assise di Bologna nato dall’inchiesta sui mandanti della strage del 2 agosto 1980. I giudici hanno accolto tutte le richieste della Procura generale, condannando all’ergastolo Paolo Bellini per il reato di strage, l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel a sei anni di reclusione per depistaggio e Domenico Catracchia, amministratore di condomini di via Gradoli a Roma, a quattro anni di reclusione per false informazioni al pubblico ministero.

La struttura dietro la bomba del 2 agosto 1980

L’attività istruttoria si è sviluppata su due filoni. Oltre a ricostruire il ruolo di Paolo Bellini, legato ad Avanguardia nazionale, i magistrati bolognesi si sono concentrati sulla ricostruzione della struttura che ideò, organizzò, finanziò ed eseguì la strage del 2 agosto 1980. Non solo i neofascisti dei Nar (il gruppo di Fioravanti, Mambro, Ciavardini, già condannati in via definitiva, e Cavallini, condannato in primo grado), ma una e propria filiera del terrore che parte dalla Loggia P2, il gruppo occulto di influenza guidato da Licio Gelli a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Già nel corso dei lavori della commissione parlamentare sulla P2 presieduta da Tina Anselmi era stato ricostruito nel dettaglio il rapporto tra Licio Gelli e alcune cellule terroristiche neofasciste toscane: "La Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare", si legge nella relazione di maggioranza del 12 luglio 1984. Il processo di Bologna che si è appena concluso ha ricostruito la strategia anti democratica di Licio Gelli successiva al 1974 e le sue alleanze con pezzi dei servizi di sicurezza italiani.

I mandanti e il finanziamento della strage

Uno dei principali temi discussi durante il processo riguarda il cosiddetto 'Appunto Bologna', ovvero una sorta di libretto contabile sequestrato a Licio Gelli il 13 settembre 1983, al momento del suo arresto a Ginevra. E’ la prova principe presentata dalla Procura generale di Bologna per dimostrare la provenienza dei soldi che avrebbero finanziato l’attentato e i successivi depistaggi.

Il documento riporta sulla prima pagina l’intestazione Bologna e il numero di un conto corrente svizzero gestito da Licio Gelli, utilizzato per annotare alcuni movimenti finanziari, avvenuti subito dopo l’esplosione della bomba nella stazione di Bologna. Il documento non era mai stato trasmesso ai magistrati bolognesi che indagavano sulla strage, rimanendo sepolto per anni negli atti processuali sul crack del Banco Ambrosiano, l’istituto finanziario milanese guidato fino al 1982 da Roberto Calvi, strettamente collegato con la loggia P2. Nel libretto manoscritto sono annotati tre movimenti rilevanti, per un totale di 15 milioni di dollari, partiti dal Banco Ambrosiano Andino, succursale peruviana del gruppo finanziario.

C’è un secondo documento sequestrato a Licio Gelli durante le indagini per il crack dell’Ambrosiano che si ricollega direttamente al conto 'Bologna'. Si tratta di un’annotazione del capo della P2 sul passaggio di soldi a Marco Ceruti, imprenditore fiorentino, ritenuto uno degli uomini più vicini a Gelli. Due settimane prima della strage Ceruti riceve un milione di dollari in contanti da Gelli; subito dopo i due si recano a Roma, mentre in quello stesso momento Valerio Fioravanti e Francesca Mambro passavano nella capitale, prima di partire per il viaggio verso Bologna, dove il 2 agosto parteciperanno all’attentato. A settembre lo stesso Ceruti riceve sui suoi conti 4 milioni di dollari, che secondo la tesi della Procura generale di Bologna, accolta dalla Corte di Assise, verranno utilizzati per le operazioni di depistaggio. Marco Ceruti era stato inizialmente indagato dalla Procura generale di Bologna, per poi essere prosciolto.

Per i magistrati bolognesi oltre a Licio Gelli e Umberto Ortolani (la mente finanziaria del gruppo) ai vertici della struttura riservata mandante della strage vi erano anche l’ex capo dell’Ufficio affari riservati del Viminale Federico Umberto D’Amato e l’editore de Il Borghese Mario Tedeschi, ambedue iscritti alla loggia P2.

Paolo Bellini, il quinto uomo

Il 19 febbraio del 2019 la Procura generale di Bologna ha chiesto la riapertura delle indagini su Paolo Bellini, esponente della destra di Reggio Emilia già indagato e prosciolto in corso di istruttoria negli anni ’90. Il punto di partenza delle nuove indagini - nate da una serie di memorie presentate dalla difesa dei familiari delle vittime della strage - era un filmato girato in super 8 da Harald Polzer, turista svizzero presente alla stazione al momento dell’esplosione della bomba. In alcuni fotogrammi della pellicola era chiaramente visibile un uomo che sembrava allontanarsi con circospezione. Il volto era visibilmente molto simile alle fotografie degli anni ’80 di Paolo Bellini.

Fino al 2019 esisteva però un alibi apparentemente solido: la moglie aveva testimoniato di aver incontrato il marito verso le 9.30 del 2 agosto, ovvero un’ora prima della strage, per poi partire insieme per le ferie in Trentino. Nel luglio del 2019 la Procura generale ha disposto l’intercettazione ambientale dell’abitazione della moglie di Bellini e in una conversazione la donna spiegava al figlio che "lui era a Bologna". Interrogata la donna ammetteva a quel punto di aver mentito sull’alibi, su richiesta del suocero Aldo Bellini, per evitare il coinvolgimento del marito nell’inchiesta. In aula, durante il processo, la donna ha riconosciuto senza alcuna esitazione il volto del marito nel filmato del 2 agosto 1980.

Paolo Bellini è una figura chiave. Le indagini hanno dimostrato la sua appartenenza alla destra eversiva e al gruppo di Stefano Delle Chiaie Avanguardia nazionale. La sua famiglia aveva poi legami stretti con alcuni senatori del MSI, che nel corso degli anni lo hanno protetto. Secondo la ricostruzione della Procura generale di Bologna Bellini avrebbe goduto anche della copertura dei servizi segreti italiani.