I quattro "dubbi" che potrebbero riaprire il processo per la strage di Erba

Nuove prove, nuove consulenze e nuovi testimoni potrebbero cambiare la condanna definitiva all’ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi ritenuti responsabili della strage di Erba avvenuta l'11 dicembre del 2006 nella quale furono uccise quattro persone: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, la madre di Raffaella, Paola Galli e una loro vicina di casa, Valeria Cherubini. Si salvò soltanto il marito della Cherubini, Mario Frigerio, che poi diventò il testimone chiave del processo.

Dopo 17 anni di carcere la coppia torna a sperare nell’assoluzione. La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi, fissando al 1 marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione presentata dalla difesa della coppia e dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. Valuteranno se rigettare le istanze oppure accogliere le nuove prove proposte dagli avvocati di Olindo e Rosa e disporre la revisione del processo.

Nuove prove e nuovi testimoni

Quattro elementi potrebbero riaprire il processo. Un nuovo testimone mai sentito all’epoca dei fatti: un uomo che abitava nella casa della strage, legato ad Azouz Marzouk, marito di Raffaella Campagna e padre del piccolo Youssef. L'uomo aveva sostenuto che la casa della strage "era la base dello spaccio che veniva effettuato nella vicina piazza del mercato e il posto dove erano depositati gli incassi" e di una faida con un gruppo rivale.

Poi ci sarebbe un altro testimone importante secondo la difesa: "Un ex carabiniere che riferisce delle indagini e delle parti mancanti del 50% dei momenti topici delle intercettazioni".

Da rivalutare anche la testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, morto negli anni successivi, che nell'immediatezza disse di non conoscere l’autore della strage per poi indicare Olindo.

Infine la prova regina di tutte: la confessione dei coniugi, poi ritrattata. Secondo alcune consulenze della difesa quanto raccontato dai coniugi sarebbe incompatibile con quanto successo la notte del pluriomicidio. Anche la ricostruzione nelle sentenze della morte della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, contrasterebbe con quelle emerse dalle loro consulenze.

Le reazioni alla notizia

"Se Olindo e Rosa fossero dichiarati innocenti si tratterebbe senza dubbio del più grande errore giudiziario della nostra storia giuridica – dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi -. Conosco Nico D'Ascola, eccellente avvocato, e Stefano Ferracuti, eccellente psichiatra forense come il padre, che fanno parte del collegio difensivo. Mi auguro che emerga la verità ma se emergesse l'innocenza avremmo tenuto per tantissimi anni due persone in carcere da innocenti per un'accusa terribile. Non basterebbero milioni di euro per risarcire le loro vite".

"Per noi la verità giudiziaria già è stata già scritta", dice invece a LaPresse Beppe Castagna che nella strage di Erba perse la madre Paola Galli, la sorella Raffaella Castagna e il nipotino di due anni Youssef Marzouk. "Siamo convinti che se dovessero rifare questo processo non una, ma due, tre, sette volte, darebbe lo stesso risultato comunque. Non abbiamo il minimo dubbio che siano colpevoli. Non parteciperemo come parte civile se si dovesse rifare un nuovo processo".

La notte della strage

Sono passate da poco le ore 20 dell'11 dicembre 2006 quando i vigili del fuoco arrivano in via Diaz 25, in quella che nella zona viene chiamata la 'Casa del Ghiaccio', a Erba, in provincia di Como. Poi la tragica scoperta: l'uccisione di Raffaella Castagna, 30 anni, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della madre della donna Paola Galli, 60 anni, e della vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Una strage che qualcuno avrebbe cercato di nascondere dando alle fiamme la casa.

Sul pianerottolo del primo piano c'è Mario Frigerio con la gola tagliata e in fin di vita. Nell'appartamento al primo piano ci sono i corpi di Raffaella Castagna e della madre Paola Galli, massacrate a colpi di spranga e accoltellate più volte. Sul divano il piccolo Youssef, sgozzato e morto dissanguato. Al secondo piano altro sangue: Valeria Cherubini, ancora viva nonostante le 34 coltellate e gli 8 colpi di spranga, morirà poco dopo a causa del fumo inalato. Il bilancio è pesante: 4 morti e un ferito gravissimo, Frigerio, salvato solo da una anomalia congenita del decorso della carotide.

Le indagini

I primi sospetti cadono su Azouz Marzouk, originario di Zaghouan (Tunisia), compagno di Raffaella e padre del piccolo Youssef. L'uomo ha dei piccoli precedenti penali per droga, ma il giorno della strage non era in Italia. Il suo alibi è forte: si trovava in Tunisia dai genitori.

Gli investigatori si concentrano solo successivamente su Olindo e Rosa, i vicini di casa che in passato avevano avuto dei problemi con Raffaella Castagna. Ma la coppia ha un alibi: uno scontrino del McDonald’s di Como battuto la sera della strage, che sembra però non essere sufficiente a dimostrare la loro non colpevolezza.

La confessione

Il 9 gennaio del 2007 i due coniugi vengono arrestati dopo un lungo interrogatorio, ma soprattutto dopo che Frigerio, risvegliatosi dal coma, ha indicato Olindo come colui che ha tentato di ucciderlo.

Il 10 gennaio arriva la confessione di Olindo e Rosa. "Quando è arrivata la Castagna con la macchina del padre, la figlia e il nipote, abbiamo aperto il portoncino perché avevo le chiavi – ha raccontato Olindo -. Siamo entrati... Ho colpito la Raffaella subito, ho colpito la madre subito. Mia moglie è corsa dal bambino. Poi è ritornata e mi ha dato una mano a finire la mamma della Raffaella. Poi abbiamo finito la Raffaella".

Il movente: "Non ne potevo più di mal di testa perché la mamma gridava – ha detto Rosa -. Io ho accoltellato la mamma. Io ho accoltellato il bambino". Poi il 10 ottobre 2007 i due ritrattano ma il 20 aprile del 2010 la Cassazione conferma l'ergastolo.