Strage di Viareggio, ecco cosa ha deciso la Cassazione

Dopo 15 anni arriva la sentenza definitiva per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che provocò 32 morti e un centinaio di feriti. La Cassazione ha confermato "le responsabilità penali e civili già accertate per il disastro verificatosi in Viareggio il 29 giugno 2009". È quanto emerge da una nota diffusa dalla Corte dopo la camera di consiglio durata cinque ore.

La decisione finale

Dalla Cassazione l'ultima parola sul disastro ferroviario avvenuto a Viareggio. Nella strage del 29 giugno 2009 morirono 32 persone a seguito dell'incendio divampato quando un treno merci partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in Campania, deragliò poco dopo aver superato la stazione ferroviaria della cittadina balneare toscana.

La Corte Suprema ha esaminato i 18 ricorsi presentati contro la sentenza emessa in appello-bis a Firenze nel 2022: a impugnare la decisione dei giudici fiorentini sono stati i 13 imputati condannati, 4 responsabili civili (Trenitalia, Fs, Rfi e Cima Riparazioni) e Medicina democratica quale parte civile.

Nell'udienza pubblica del 4 dicembre scorso, la procura generale della Cassazione - rappresentata in aula dall'avvocato generale Pasquale Fimiani e dal sostituto pg Pietro Molino - ha sollecitato il rigetto di tutti i ricorsi e, quindi, la conferma della sentenza d'appello-bis. Fra queste anche quella per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti a 5 anni di reclusione con l'accusa di disastro ferroviario, incendio e lesioni, con la dichiarazione di prescrizione invece per il reato di omicidio colposo. All'ex ad di Fs e Rfi erano stati addebitati anche i reati di incendio e lesioni colpose in virtù del fatto che non ha rinunciato alla prescrizione.

La Cassazione ha confermato "le responsabilità penali e civili già accertate" e ha disposto un terzo processo di appello davanti ai giudici di Firenze, limitatamente alle attuanti generiche, per alcuni imputati, tra i quali l'ex ad di Fs e Rfi, Mauro Moretti. Decisione che potrebbe portare a uno sconto di pena, fino a un terzo, per diversi imputati.

Difesa Moretti: non ci sono prove di responsabilità

"Manca qualsiasi elemento di prova della responsabilità di Moretti, sia come ad di Rfi che come ad di Fs", ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Ambra Giovene. "In riferimento al ruolo di ad di Rfi, anzi - aggiunge - c'è la prova del contrario: Moretti aveva firmato una prescrizione per tracciare i carri ferroviari esteri circolanti in Italia. Questa prescrizione è stata dimenticata nel processo, anche se a firma di Moretti. È entrata nel procedimento solo per negarne la rilevanza". Inoltre, "quanto al ruolo di ad di Fs - prosegue l'avvocato - gli viene contestato di aver imposto di non tracciare i carri, come previsto da un contesto normativo europeo dell'epoca, che imponeva la libera circolazione dei carri esteri di marchio Riv. Ciò che viene addebitato a Moretti è di avere imposto ciò che era già previsto per legge".

Le condanne inflitte in appello bis

Queste tutte le altre condanne inflitte in appello bis: Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia, e Michele Mario Elia, ex ad di Rfi (per entrambi 4 anni, 2 mesi e 20 giorni), Paolo Pizzadini, manager di Cima Riparazioni, e Daniele Gobbi Frattini, responsabile tecnico Cima riparazioni (per entrambi 2 anni, 10 mesi e 20 giorni) e Mario Castaldo, ex direttore divisione di Cargo Chemical (4 anni).

Condanne nell'appello bis sono arrivate anche per dirigenti e tecnici di aziende ferroviarie austriache e tedesche addette al controllo e alla manutenzione dei carri merci: Uwe Kriebel, operaio dell'officina di Junghental addetto ai controlli, 4 anni e 5 mesi; Helmut Broedel, funzionario dirigente dell'officina Junghental di Hannover, 4 anni e 5 mesi; Andreas Schroeter, tecnico di Junghental, 4 anni e 8 mesi; Peter Linowski, Ad di Gatx Rail Germania, 6 anni; Rainer Kogelheide, Ad di Gatx Rail Austria, 6 anni; Roman Meyer, responsabile flotta carri di Gatx Austria, 5 anni, 6 mesi e 20 giorni; Johannes Mansbart, manager Gatx Rail Austria, 5 anni e 4 mesi.

Il racconto della strage

Sono passati quasi quindici anni da quel 29 giugno del 2009, giorno in cui un treno merci carico di gpl esplode nella stazione di Viareggio, causando la morte di 11 persone e quella successiva, per ustioni, di altre 21. Tutto accade poco prima di mezzanotte, quando il treno merci 50325 Trecate-Gricignano, con il suo convoglio di 14 carri cisterna contenenti gas propano liquido, mentre viaggia a circa 90 km orari, deraglia per cause legate al cedimento del carrello del primo carro cisterna, che trascina fuori dai binari altri quattro carri. Solo dal primo carro, la cui cisterna viene perforata da un picchetto di tracciamento curva posizionato lungo la massicciata, fuoriesce il gas gpl che al contatto con l'ossigeno e alla prima possibilità d'innesco s'incendia.

I danni sono immediati e 11 persone muoiono in pochi minuti, investite dalle fiamme o travolte dal crollo degli edifici; altre due persone rimangono stroncate da infarto e decine ferite: di esse molte rimangono gravemente ustionate, e la maggior parte muore, anche a distanza di diverse settimane dall'evento. I due macchinisti rimangono indenni: dopo aver dato frenatura al convoglio si mettono in salvo dietro a un muro che li protegge dalla fiammata del gas innescato. Il deragliamento si verifica in corrispondenza del sovrappasso pedonale che scavalca il fascio binari sud della stazione ferroviaria, collegando via Burlamacchi con via Ponchielli.

Il gas sembra essersi propagato in direzione di quest'ultima via, nella cui area si registra infatti il maggior numero di vittime, feriti e di edifici crollati o danneggiati. Alcune abitazioni vengono poi abbattute su ordinanza delle autorità comunali perché non più agibili o per costi di riparazione superiori ad una ricostruzione ex novo. Nei giorni successivi viene inoltre abbattuto anche lo storico sovrappasso per i gravi danni strutturali riportati nell'esplosione.