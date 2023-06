Strage di Erba: quella strana telefonata del 2008 su Rosa e Olindo

"Il 29 dicembre 2008 uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, l'avvocato Luisa Bordeaux, ricevette una telefonata prima a casa e successivamente nel suo ufficio, in cui un uomo con l'accento del sud, presentatosi come 'Morabito', sosteneva che i due coniugi, appena condannati a Como, fossero innocenti. E che, per contro, il movente della strage andava ricercato in una partita di droga scomparsa del valore di 400 mila euro". A divulgare per la prima volta l'esistenza della telefonata è proprio l'avvocato Bordeaux, nel terzo episodio del podcast "Il grande abbaglio", dei giornalisti Felice Manti e Edoardo Montolli, autori dell'omonimo libro inchiesta sulla strage di Erba del 2006.

"Non abbiamo mai rivelato prima l'esistenza di questa telefonata - spiega nel podcast Fabio Schembri, altro storico legale di Olindo e Rosa - perchè nel 2008 nulla si sapeva della criminalità organizzata a Erba, scoperta dall'indagine Crimine-Infinito della Procura di Milano solo nel 2010, quando emerse l'esistenza di una locale di 'ndrangheta dedita al traffico internazionale degli stupefacenti".

Per la giustizia italiana (tre gradi di giudizio) Rosa Bazzi e Olindo Romano sono due assassini feroci. La strage di Erba è il più efferato caso di cronaca del millennio in Italia. I due sono stati condannati all'ergostolo con prove solidissime, con tanto di confessioni contenenti dettagli che potevano conoscere solo gli esecutori materiali della mattanza. Testimone oculare, prova scientifica e confessioni, in quest'ordine cronologico. Contro Olindo Romano e Rosa Bazzi, c'è tutto quello che la pubblica accusa vorrebbe avere tra le mani per vincere un processo. Tutte le indiscrezioni circolate negli ultimi 15 anni sull'eventualità di altre persone coinvolte nel massacro si sono rivelate infondate.

La strage fu compiuta dai coniugi Olindo Romano (classe 1962) e Angela Rosa Bazzi (classe 1963), che uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie a una malformazione congenita alla carotide che gli evitò la morte per dissanguamento. La strage avvenne nell'abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina nel Comasco. L'appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l'esecuzione del delitto.

