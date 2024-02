Strage di Fidene, Claudio Campiti a processo: il nodo della seminfermità mentale

Al via la prima udienza in Corte d'Assise del processo che vede imputato Claudio Campiti, 58 anni, per il massacro di Fidene, a Roma. L'11 dicembre 2022 l’uomo passò al poligono di tiro a ritirare la pistola che usava di solito e fece fuoco sui condomini del consorzio Valle Verde, riuniti in assemblea, uccidendo quattro donne: Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis.

Campiti deve rispondere anche del tentato omicidio di altre cinque persone e delle lesioni post traumatiche di altri sette condomini presenti al momento dell'assalto. Tra le patologie certificate per i sopravvissuti sono stati messi agli atti "ansia, depressione, disturbi del sonno, comportamenti di evitamento, sensi di colpa".

Sempre oggi, 5 febbraio, il presidente della Sezione tiro a segno nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell'armeria del poligono di Tor di Quinto compariranno davanti al giudice monocratico, accusati di omessa custodia delle armi.

La difesa di Campiti, rappresentata dall'avvocato Francesco Bianchi, punterebbe a dimostrare la seminfermità mentale dell'indagato, facendo leva sulla consulenza psicologica del professor Stefano Ferracuti.

Ma i familiari delle vittime contrasteranno questa strada, che si scontra tra l'altro con la testimonianza resa dal medico curante di Campiti, che all'indomani della strage dichiarò: "Escludo patologie psichiche o psichiatriche. Certamente non gli ho mai prescritto psicofarmaci, non mi ha mai reso partecipe di particolari preoccupazioni o altre criticità. In tutte le occasioni nelle quali l’ho visitato si è posto in modo sempre cortese e non ho mai avuto il minimo sospetto sulla sua salute psichica", fece mettere a verbale il medico.

Che Campiti fosse in grado di intendere e di volere, sarebbe confermato anche dal fatto che aveva progettato la propria fuga: fermato dai carabinieri dopo il massacro, il 58enne fu trovato in possesso di una valigia e del passaporto, ricostruisce il pm Giovanni Musarò. Un piano lucido, dunque, sul quale è probabile che si giocherà buona parte del dibattimento in corte d'Assise.

Il mancato controllo al poligono, il precedente dell'arma usata per una rapina

Un altro punto chiave della vicenda risiede nel controllo quantomeno lacunoso delle armi presso il poligono di tiro di Tor di Quinto. Come aveva raccontato lo stesso responsabile dell’armeria in fase di indagini: "Anni fa un socio ha prelevato un’arma e invece di recarsi sulla linea di tiro è uscito dal poligono e ha rubato una pistola con cui ha successivamente consumato una rapina a Firenze". Come anticipato, a rispondere di omessa custodia di armi è chiamato anche il direttore del tiro a segno nazionale, Bruno Ardovini.

Nel maggio 2022 il poligono era stato sottoposto a sequestro, così motivato dalla gip Emanuela Attura: "Appare evidente, nella scrupolosa ricostruzione in fatto, che sussiste il pericolo che qualora non venga adottata la misura cautelare reale la libera disponibilità dell’armeria del poligono di tiro di viale Tor di Quinto possa agevolare la commissione di altri reati, come avvenuto nel caso di specie e anche nel passato".