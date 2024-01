Strage del Mottarone, al via il processo: di cosa sono accusati gli imputati

Si apre oggi, 17 gennaio, l'udienza preliminare del processo sulla strage del Mottarone, che nel maggio 2021 costò la vita alle 14 persone presenti nella cabina numero tre della funivia, la cui fune cedette facendoli precipitare nei boschi del Mottarone dopo un volo di oltre 20 metri.

Eitan Biran fu l'unico a salvarsi della sua famiglia, di origini israeliane, diventando così il simbolo della strage: nello schianto ha perso il papà Amit Biran, 30 anni, la mamma Tal Peleg, 26 anni, e il fratellino Tom, 2 anni, oltre ai bisnonni Barbara Cohen Konisky, di 71 anni e Itshak Cohen, di 82.

Eitan adesso "sta meglio dal punto di fisico ed è circondato dall’affetto dei suoi familiari", ha dichiarato il legale che assiste il bambino, Fabrizio Ventimiglia, dichiarando di costituirsi parte civile nel processo. "Questa è una tragedia che si poteva e si doveva evitare - ha affermato - ma in questo momento l’interesse di tutte le parti è quello di garantire il migliore futuro al ragazzo. Oggi ci costituiamo parte civile e siamo disponibili a trovare un accordo con tutti, ha aggiunto, confidando che “proprio perché l’interesse comune va nella stessa direzione si possa essere molto rapidi".

Le accuse sostenute dalla Procura: chi sono gli imputati

Il 19 maggio 2023 la procura di Verbania ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini.

Gli indagati sono otto, sei persone e due società: Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone; Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, rispettivamente direttore d’esercizio e capo servizio dell’impianto, Anton Seeber, presidente dellla Leitner, l'azienda che si occupava della manutenzione della funivia; Martin Leitner, consigliere delegato, e Peter Rabanser, responsabile del customer service. le due società sono Funivie del Mottarone e la Leitner Spa.

Le accuse vanno, a vario titolo, da attentato alla sicurezza dei trasporti a rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro; da disastro colposo a omicidio plurimo colposo a lesioni colpose gravissime.

Al centro dell'inchiesta, guidata dalla pm Laura Carrera e coordinata dalla procuratrice capo Olimpia Bossi, due elementi fondamentali: il motivo per cui la fune traente della funivia si spezzò e il mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza, dovuto all’inserimento dei cosiddetti forchettoni.

A Tadini e Perocchio (direttore e capo servizio dell'impianto) viene inoltre contestato il reato di falsificazione di atto pubblico. Per quanto riguarda Gabriele Tadini, il suo avvocato ha riferito che potrebbe chiedere il rito abbreviato, mentre "il patteggiamento non è stato neanche preso in considerazione". "

Stiamo cercando di ammettere le nostre colpe per quando riguarda la parte dei forchettoni cercando di togliere un po’ di responsabilità sul resto soprattutto per quello che concerne la manutenzione e i controlli che è la difesa che abbiamo tenuto durante gli interrogatori", ha spiegato il legale.

Da parte sua, la società Leitner ha fatto sapere di aver già risarcito più di 50 familiari delle vittime. L’unica posizione che resta da definire è quella di Eitan Biran, in quanto "ci sono problematiche legate al fatto che c’è un giudice tutelare che deve vagliare questi accordi e approvarli", ha spiegato il legale della società altoatesina.

L'avvocato del bambino ha dichiarato che è "interesse di tutte le parti dare al ragazzo, che oggi fa la terza elementare, la miglior vita possibile" e il "futuro migliore passa attraverso una vita per quanto possibile serena".

L'avvocato di Anton Seeber, presidente di Leitner, ha dichiarato che la società addetta alla manutenzione "ha fatto qualcosa di straordinario in questi mesi, pur proclamandosi estranea alle contestazioni si è fatta carico dei risarcimenti nei confronti dei parenti delle vittime di questa assurda tragedia e lo ha fatto con denaro proprio. Abbiamo più di 50 posizioni aperte, le somme sono oggetto di riservatezza ma è una somma importante di tutto rilevo".

"È un impegno importante quello di Leitner che ha voluto fare per vicinanza e solidarietà nei confronti dei parenti delle vittime e credo sia un dato apprezzabile che non ha precedenti almeno a mia memoria nella storia giudiziaria italiana", ha aggiunto il legale.