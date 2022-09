Eitan conteso dai parenti, perché il nonno paterno e l'autista rischiano il processo

La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Shmuel Peleg, nonno paterno di Eitan il bambino sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, e dell'autista Abutbul Gabriel Alon. Entrambi sono accusati di sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita. La notizia è resa nota dal procuratore capo Fabio Napoleone e dal sostituto Valentina De Stefano.

La vicenda risale ai mesi successivi a quel tragico 23 maggio quando mamma, papà e fratellino di Eitan morirono sul Mottarone. Il bambino, che all'epoca aveva 5 anni, è finito al centro di una battaglia legale tra il ramo paterno e quello materno della famiglia. Il nonno paterno e l'autista sono accusati di aver sequestrato il piccolo portandolo a Tel Aviv senza avvertire la zia del bambino, sua affidataria. Dopo una battaglia giudiziaria a Tel Aviv i giudici israeliani hanno disposto il rientro del bambino in Italia.

Sia Peleg sia Alon, nei cui confronti era stata firmata un'ordinanza di custodia cautelare, si sono presentati in tribunale a Pavia per l'interrogatorio di garanzia - il primo lo scorso 7 settembre, l'altro qualche mese fa-, al termine del quale il gip ha sostituito la custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora a Milano, Varese e Pavia, i luoghi di Eitan, collocato presso gli zii paterni, e il divieto di avvicinamento al piccolo. Poi il nonno e il suo presunto complice hanno lasciato l'Italia. "Pensavo di avere diritto di poter stare con mio nipote, di aver fatto una cosa lecita. Il piccolo è sempre stato bene con me, non l'ho mai nascosto, appena siamo arrivati a Tel Aviv ho informato subito la zia Aya e le autorità locali", le parole del nonno del bimbo durante l'interrogatorio.